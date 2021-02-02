تقرير: يوفنتوس رفض عرض ليفربول لضم مدافعه

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 22:49

كتب : FilGoal

مريح ديميرال - يوفنتوس

رفض يوفنتوس عرضا من ليفربول من أجل التعاقد مع مريح ديميرال مدافع الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

وكشفت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية أن يوفنتوس استقر على رفض عرض ليفربول المقدر بـ 57 مليون يورو.

وسعى ليفربول لضم ديميرال مقابل 57 مليون يورو لتدعيم دفاعات الفريق.

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ويعاني ليفربول من سلسلة من الإصابات في دفاعه مثل فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب.

وتعافى ديميرال من إصابة الرباط الصليبي، وكافح من أجل حجز مقعده في تشكيل يوفنتوس.

لكن رغم ذلك أشار التقرير إلى أن يوفنتوس ليس لديه أي نية للتخلي عن اللاعب في الوقت الحالي.

يوفنتوس ليفربول ديميرال
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