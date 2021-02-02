خبر في الجول – إصابة بدر بانون في مران الأهلي

أصيب بدر بانون مدافع الأهلي في مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الدحيل وغادره قبل نهايته.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن بانون عانى من إصابة بسيطة في كاحل القدم وأن فرص مشاركته أمام الدحيل مازالت قائمة.

وسيخضع بانون لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة بالإضافة لاختبار طبي قبل مران الأربعاء.

ويستعد الأهلي للقاء الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في افتتاح مبارياته في كأس العالم للأندية.

وانضم بانون للأهلي قادما من الرجاء في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع الأهلي في 10 مباريات خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفا.