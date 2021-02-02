الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد الغني

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد عبد الغني مدافع الفريق أمام غزل المحلة والتي اضطرته للخروج مستبدلا.

وقال محمد أسامة لموقع الزمالك الرسمي: "عبد الغني أصيب بثلاثة جروج أسفل الفك وتم عمل خياطة 12 غرزة للجرح".

وأكمل "لا يعاني عبد الغني من أي مضاعفات وسيحضر لمران الأربعاء لخوض تدريبات استشفائية خفيفة".

وشارك صاحب الـ27 عاما مع الزمالك الموسم الجاري في ثماني مباريات.

وخسر الزمالك من المحلة اليوم الثلاثاء في ملعب الأخير في الجولة 11 من الدوري بهدفين لهدف.

وتجمد رصيد الزمالك عند 23 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي وللأخير لقاء أقل.