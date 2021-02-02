لا فائز اليوم.. المصري يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي

حسم التعادل السلبي مواجهة المصري مع البنك الأهلي التي أُقيمت على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة 17 في المركز الرابع ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة 9 في المركز الحادي عشر.

وجاءت المباراة هادئة في أغلب أحداث اللقاء.

البنك الأهلي كان صاحب التهديد الأول بعدما أرسل محمد المثناني كرة عرضية سددها محمد بسيوني واصطدمت بفادي فريد لترتطم بالقائم الأيمن وتذهب بعيدا عن مناطق الخطورة.

بعدها رد المصري سريعا عن طريق أحمد رفعت الذي سدد كرة قوية من ركلة حرة تصدى لها محمود الزنفلي.

بعدها سدد سعيدو سنبوري من خارج منطقة الجزاء لكنها ذهبت بعيدا عن مرمى البنك الأهلي

وأطلق علاء عطا قذيفة مرت بجوار القائم الأيسر للزنفلي لينتهي الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني جاءت قوية بضغط من المصري لكن دون خطورة.

وسدد حسن علي كرة اصكطدمت بدفاع البنك الأهلي.

ولم يهدد البنك الأهلي مرمى المصري في الشوط الثاني من جمل منظمة، إذ أرسل المثناني كرة عرضية أبعدها أحمد مسعود بنجاح.

وظل اللعب في وسط ملعب الفريقين حتى نهاية المباراة.

ويلعب البنك الأهلي ضد الجونة في الجولة المقبلة، بينما يلعب المصري ضد المقاولون العرب.