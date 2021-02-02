نونو جوميز: كنت قريبا من الأهلي في 2007.. وجوزيه يستحق تمثالا

كشف نونو جوميز هداف بنفيكا ومنتخب البرتغال السابق عن أنه كان قريبا من الانتقال للأهلي حين كان مانويل جوزيه مديرا فنيا للفريق الاحمر.

وقال جوميز عبر قناة الأهلي: "تجمعني علاقة قوية بجوزيه لأنه دربني من قبل في نادي بوافيشتا".

وأضاف "تلقيت عرضا للانضمام للأهلي حين كان جوزيه مدربا للفريق عام 2007 لكني فضلت الاستمرار مع بنفيكا لكي أضمن تواجدي مع منتخب البرتغال".

وواصل "جوزيه حقق العديد من الإنجازات مع الأهلي، وما حققه يستحق عليه تمثالا في مقر النادي".

ويعد جوميز من ناشئين بوافيشتا وتم تصعيده للفريق الأول عام 1994.

وانتقل جوميز لبنفيكا عام 1997، قبل أن يلعب لفيورنتينا لمدة موسمين ويعود مجددا لبنفيكا.

ولعب جوميز مع براجا عام 2011 ثم انتقل لبلاكبيرن عام 2012 قبل أن يعتزل عام 2014.

وشارك جوميز في 79 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل 29 هدفا.