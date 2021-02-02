تغريدة – "يذكرني بدروجبا.. وهل أنت مستعد يا فينيربهاتشه؟" ماذا قال جمهور جالاتا سراي عن مصطفى محمد

حظي مصطفى محمد ببداية رائعة للغاية لمسيرته مع جالاتا سراي بعدما سجل هدفا في مشاركته الأولى في شباك إسطنبول باشاك شهير حامل لقب الدوري التركي الموسم الماضي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وفاز جالاتا سراي على باشاك شهير بثلاثية دون رد اليوم الثلاثاء في الجولة 23 من الدوري التركي.

وجاء هدف مصطفى محمد من ركلة جزاء.

فماذا قال جمهور جالاتا سراي عن مشاركة مصطفى والتي جاءت في الشوط الثاني؟

إليكم أبرز التغريدات.

"لقد أردت أن يسجل هذا الفتى هدفا في المباراة الأولى أكثر من الفوز بها، لقد سجل ركلة الجزاء بسبب ثقته في نفسه".

Vallahi galibiyetten cok şu adamin ilk macinda gol atmasını istiyordum özgüven acısından penaltida olsa attı iyi oldu — CAN ÇELÎK (@Cancelik2535) February 2, 2021

"طريقته في الرأسيات ذكرتني بدروجبا، هذا اللاعب سيقدم الكثير".

Kornerden gelen topa 4 kişi arasından kafa vurması vve kafa topların da ki meziyeti Drogba yı anımsattı iyi saklıyor. Olacak bu adam. Ama onyekuru besleyemiyor feghouli lazım — ZLEHENDROS (@zlehendros) February 2, 2021

"انظروا كيف سدد الكرة بسرعة 200 كم في الساعة، لقد اخترق الشبكة".

şuta bak 200km/h ile vurdu topa ağları deldi haftaya altay yandı çok fazla kocası olacak bu gidişle — Mehmet 👑 (@ulusy1905) February 2, 2021

"مثل هاجي ودروجبا وجوميز سجل مصطفى هدفا".

وذلك في إشارة لتسجيل مصطفى محمد هدفا في مشاركته الأولى مع جالاتا سراي.

Bir Spiker Atasözü Derki; Hagi Gibi, Drogba Gibi, Gomis Gibi Golünü Attı Mohamed 💛❤️ pic.twitter.com/u04iVFJxDi — Mücahit 1️⃣9️⃣0️⃣5️⃣  🟢 🇹🇷 (@MuCoXx1905) February 2, 2021

"هدف أول من لاعبنا الجديد، الأسد مصطفى محمد".

"هل أنتم مستعدون للخطر يا فينيربهاتشه؟"

"مثل هاجي ودروجبا، حظا موفقا لك يا أسد".

Hagi gibi Drogba gibi.. Yolun açık olsun aslan. https://t.co/m7oPsmSuen — Cem (@Cem_KRDSGLU) February 2, 2021

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