تغريدة – "يذكرني بدروجبا.. وهل أنت مستعد يا فينيربهاتشه؟" ماذا قال جمهور جالاتا سراي عن مصطفى محمد

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 21:13

كتب : رامي جمال

مصطفى محمد - جالاتا سراي

حظي مصطفى محمد ببداية رائعة للغاية لمسيرته مع جالاتا سراي بعدما سجل هدفا في مشاركته الأولى في شباك إسطنبول باشاك شهير حامل لقب الدوري التركي الموسم الماضي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وفاز جالاتا سراي على باشاك شهير بثلاثية دون رد اليوم الثلاثاء في الجولة 23 من الدوري التركي.

وجاء هدف مصطفى محمد من ركلة جزاء.

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فماذا قال جمهور جالاتا سراي عن مشاركة مصطفى والتي جاءت في الشوط الثاني؟

إليكم أبرز التغريدات.

"لقد أردت أن يسجل هذا الفتى هدفا في المباراة الأولى أكثر من الفوز بها، لقد سجل ركلة الجزاء بسبب ثقته في نفسه".

"طريقته في الرأسيات ذكرتني بدروجبا، هذا اللاعب سيقدم الكثير".

"انظروا كيف سدد الكرة بسرعة 200 كم في الساعة، لقد اخترق الشبكة".

"مثل هاجي ودروجبا وجوميز سجل مصطفى هدفا".

وذلك في إشارة لتسجيل مصطفى محمد هدفا في مشاركته الأولى مع جالاتا سراي.

"هدف أول من لاعبنا الجديد، الأسد مصطفى محمد".

"هل أنتم مستعدون للخطر يا فينيربهاتشه؟"

"مثل هاجي ودروجبا، حظا موفقا لك يا أسد".

مصطفى محمد جالاتا سراي
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