كرة سلة - الزمالك يهزم الاتحاد في الدوري.. والجيش يفوز على الأهلي بعد شوط إضافي

نجح فريق الزمالك تحقيق فوزه على الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من دوري سوبر كرة السلة.

وتغلب الزمالك على الاتحاد حامل اللقب بنتيجة 87-86 في مباراة متكافئة حتى الثواني الأخيرة.

ونجح الزمالك في أخر 5 ثواني من رفع الفارق بينه وبين الاتحاد إلى 4 نقاط بنتيجة 87-83، لكن نجح مارفيل هاريس محترف الاتحاد من تسجيل ثلاثية في الثانية الأخيرة لكنها لم تغير من تفوق الزمالك.

أما طلائع الجيش فنجح في التعادل مع الأهلي في الوقت الأصلي بنتيجة 68-68 قبل أن يفوز فريق الجيش في الشوط الإضافي بنتيجة 78-76.

ويتوقف الدوري المصري لمدة شهر حتى 2 مارس بسبب ارتباط منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتقام المرحلة الحالية بين فرق الدوري الثمانية بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق قبل خوض ربع النهائي بنظام الأدوار الإقصائية.