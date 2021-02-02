كرة سلة - الزمالك يهزم الاتحاد في الدوري.. والجيش يفوز على الأهلي بعد شوط إضافي

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 21:03

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد - كرة سلة

نجح فريق الزمالك تحقيق فوزه على الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من دوري سوبر كرة السلة.

وتغلب الزمالك على الاتحاد حامل اللقب بنتيجة 87-86 في مباراة متكافئة حتى الثواني الأخيرة.

ونجح الزمالك في أخر 5 ثواني من رفع الفارق بينه وبين الاتحاد إلى 4 نقاط بنتيجة 87-83، لكن نجح مارفيل هاريس محترف الاتحاد من تسجيل ثلاثية في الثانية الأخيرة لكنها لم تغير من تفوق الزمالك.

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أما طلائع الجيش فنجح في التعادل مع الأهلي في الوقت الأصلي بنتيجة 68-68 قبل أن يفوز فريق الجيش في الشوط الإضافي بنتيجة 78-76.

ويتوقف الدوري المصري لمدة شهر حتى 2 مارس بسبب ارتباط منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتقام المرحلة الحالية بين فرق الدوري الثمانية بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق قبل خوض ربع النهائي بنظام الأدوار الإقصائية.

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