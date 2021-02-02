مونديال الأندية – ياسر إبراهيم: ندرس كل تفاصيل الدحيل.. والتاريخ يتذكر الفائز فقط

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي

أوضح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأحمر يدرس كل التفاصيل الفنية لـ الدحيل القطري قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستلعب في قطر.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية ضمن البطولة التي تستضيفها قطر من 4 لـ11 فبراير.

وقال ياسر إبراهيم لقناة الأهلي عن المشاركة في كأس العالم للأندية: "أتواجد في محفل كبير أي لاعب في العالم يتمنى التواجد به".

أخبار متعلقة
مونديال الأندية - مدرب الأهلي: لم نأت إلى قطر للاحتفال.. ولا يمكننا التفكير في مواجهة بايرن مونديال الأندية - نوير: نعرف الأهلي.. مواجهته قد تكون صعبة بي إن سبورتس تؤكد بث مباراة الأهلي والدحيل على القناة المفتوحة ذكريات الأهلي في المونديال – خشبة: اتحاد جدة اعتاد على ثلوج شرق آسيا.. وهكذا خُضنا المران باليابان

وأضاف "تقع علينا مسؤولية كبيرة لأننا نُمثل الأهلي ومصر ويجب أن نحقق نتيجة مُشرفة".

وعن الاستعداد للدحيل، قال: "فريق قوي وندرس كل تفاصيله مع الجهاز الفني ونتمنى أن نطبق هذه التعليمات كما يجب في المباراة".

وحول استقبال جماهير الأهلي لبعثة الفريق في قطر، قال: ""هذا ما اعتدنا عليه من جماهير الأهلي في أي مكان نذهب له، وهذا سر تحقيقنا للانتصارات".

وتطرق إبراهيم للحديث عن نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك والذي انتهي بهدفين مقابل هدف للأهلي.

وقال: "هي مباراة لا تُنسى. من أصعب المباريات التي لعبتها وللزمالك كل الاحترام".

وتابع "كل لاعب كان يفكر في البطولة وليس في أن يكون أفضل لاعب في المباراة".

وكشف "قبل تسجيل محمد أفشة للهدف بـ5 دقائق، تحدثت معه وقلت له: انت من سيحرز هدف الفوز".

وأتم "التاريخ لن يتذكر الأداء، التاريخ يتذكر البطل، وإذا لم نقدم مباراة كبيرة لم نكن لننتصر".

الأهلي ياسر إبراهيم كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: توصلنا لاتفاق نهائي مع أتشيمبونج.. سنبدأ تنفيذ الاستاد فورا 10 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: إصابة العراقي بإرتجاج في المخ بعد حادث سير.. ومصالحة مع قسم الشرطة 23 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الوكرة القطري: الفرديات سر قوة الدحيل.. وأعرف أن الأهلي فريق صعب كذلك 27 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مدافع المحلة: ساسي تواصل معي للاطمئنان على إصابتي 41 دقيقة | الدوري المصري
هل استمتعتم بمسرحية الشياطين؟ يونايتد يضرب ساوثامبتون 9-0 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونديال الأندية - بن عطية: مواجهة الأهلي؟ سنواجه فريقا قويا وشرسا ساعة | كأس العالم للأندية 2020
وضع قدما في النهائي.. رونالدو يسجل ثنائية ويقود يوفنتوس للفوز على إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
الزمالك يقرر توقيع عقوبة على أي لاعب يظهر في الإعلام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك