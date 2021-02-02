مونديال الأندية – ياسر إبراهيم: ندرس كل تفاصيل الدحيل.. والتاريخ يتذكر الفائز فقط

أوضح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأحمر يدرس كل التفاصيل الفنية لـ الدحيل القطري قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستلعب في قطر.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية ضمن البطولة التي تستضيفها قطر من 4 لـ11 فبراير.

وقال ياسر إبراهيم لقناة الأهلي عن المشاركة في كأس العالم للأندية: "أتواجد في محفل كبير أي لاعب في العالم يتمنى التواجد به".

وأضاف "تقع علينا مسؤولية كبيرة لأننا نُمثل الأهلي ومصر ويجب أن نحقق نتيجة مُشرفة".

وعن الاستعداد للدحيل، قال: "فريق قوي وندرس كل تفاصيله مع الجهاز الفني ونتمنى أن نطبق هذه التعليمات كما يجب في المباراة".

وحول استقبال جماهير الأهلي لبعثة الفريق في قطر، قال: ""هذا ما اعتدنا عليه من جماهير الأهلي في أي مكان نذهب له، وهذا سر تحقيقنا للانتصارات".

وتطرق إبراهيم للحديث عن نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك والذي انتهي بهدفين مقابل هدف للأهلي.

وقال: "هي مباراة لا تُنسى. من أصعب المباريات التي لعبتها وللزمالك كل الاحترام".

وتابع "كل لاعب كان يفكر في البطولة وليس في أن يكون أفضل لاعب في المباراة".

وكشف "قبل تسجيل محمد أفشة للهدف بـ5 دقائق، تحدثت معه وقلت له: انت من سيحرز هدف الفوز".

وأتم "التاريخ لن يتذكر الأداء، التاريخ يتذكر البطل، وإذا لم نقدم مباراة كبيرة لم نكن لننتصر".