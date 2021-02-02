مدرب جالاتا سراي مشيدا بـ مصطفى محمد: لاعب موهوب سيفيدنا كثيرا

أشاد فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمهاجم الفريق الجديد مصطفى محمد عقب تسجيله لأول أهدافه مع الفريق في مرمى إسطنبول باشاك شهير في الجولة 23 من الدوري التركي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وقال فاتح تريم عقب المباراة للصحفيين: "مصطفى محمد مهاجم موهوب وصغير في السن وسيتعلم الكثير".

وواصل "ولكنه أظهر لنا اليوم كيف سيفيدنا".

وأكمل "كنت أتمنى أن يسجل هدفا من رأسيته كذلك، هو لاعب صاعد وهذه ميزة".

وأشاد فاتح تريم بفريقه وقال: "اللعب كل ثلاثة أيام ليس سهلا، ولكنني أهنئ اللاعبين بالفوز الرابع على التوالي ونحن أصبحنا نتحلى بالخطورة حينما نمتلك الكرة وبدونها كذلك".

وأتم "سوف تساعدنا الصفقات الجديدة كثيرا ووظيفتنا أن نجد بدائل في كل المراكز".

وشارك مصطفى محمد لـ45 دقيقة فقط مع جالاتا سراي إذ أنه شارك في بداية الشوط الثاني وهدفه جاء من ركلة جزاء في انتصار بثلاثية دون رد على حامل لقب الدوري التركي الموسم الماضي.

والتحق مصطفى بفضل هدفه الأول بقائمة رائعة ضمت العديد من اللاعبين المميزين سجلوا هدفا في ظهورهم الأول مع جالاتا سراي مثل ديديه دروجبا وراداميل فالكاو وبافيتيمبي جوميز وجورجي هاجي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد جالاتا سراي إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف فينيربهاتشه المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

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