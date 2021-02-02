فاروق جعفر: غاب التوفيق عن الجهاز الفني للزمالك مثل اللاعبين

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة - أحمد فتوح

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق أن التوفيق غاب عن الجهاز الفني أيضا مثل اللاعبين وذلك سبب خسارة الفريق أمام المحلة.

وخسر الزمالك أمام المحلة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر في الدوري المصري.

وقال فاروق جعفر عبر قناة الزمالك: "اللاعبون والجهاز الفني لم يكونوا في توفيقهم اليوم، سيطر الزمالك بعد أول 25 دقيقة ولم يستغل ذلك".

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وأضاف جعفر "المحلة كان يدافع بقوة من أجل الخروج بنقطة وهو ما يسهل عليك المباراة، لكن باتشيكو أخطأ بعدم عمل الفريق على تأمين الفوز بهدف ثاني".

وشدد جعفر "خروج أوباما خاطئ من وجهة نظري لأن الفريق لعب بدون صانع ألعاب بعد الهدف، بالإضافة لتغيير حازم إمام غير مفهوم".

وتابع نجم الزمالك الأسبق "المحلة سجل الهدفين وهو يدافع، هدفا المحلة بسبب عدم لعب لاعبي الزمالك في مراكزهم".

واختتم تصريحاته "الهدف الأول كان من الظهير الأيمن والثاني إسلام جابر في غير مركزه عندما تواجد كمدافع".

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