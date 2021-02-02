مؤتمر باتشيكو: أتحمل مسؤولية الهزيمة ضد المحلة.. هذا سبب اللعب بثلاثي في الدفاع

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو مدرب الزمالك

قال جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك إنه يتحمل مسؤولية هزيمة فريقه أمام غزل المحلة مؤكدا أنه كان ينبغي عليهم قتل المباراة عقب التقدم بهدف.

وتحدث باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "أتحمل مسؤولية الهزيمة ضد غزل المحلة واللاعبون قدموا كل شيء للفوز".

وواصل "في الشوط الأول كانت مباراة متوازنة والأداء كان متكافئا وفي الشوط الثاني لعبنا في منتصف ملعب الخصم وكنا نستطيع تسجيل هدفين أو ثلاثة وبشكل غير متوقع استقبلنا هدفا".

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وأكمل "حتى بعد طرد فرجاني ساسي سيطرنا على المباراة وسعينا للفوز لكن بسبب عدم التفاهم استقبلنا هدفا ثانيا ولم يكن هناك أي وقت للتعويض".

وأردف المدرب البرتغالي "لعبت بثلاثة لاعبين فقط في خط الدفاع لزيادة الفاعلية الهجومية ولكننا لم نستطع استغلال الفرص التي صنعناها".

وأتم باتشيكو حديثه "سنغلق صفحة مباراة اليوم وسنفكر في المستقبل".

وتجمد رصيد الزمالك عند 23 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي وللأخير لقاء أقل.

باتشيكو الزمالك غزل المحلة في الدوري
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