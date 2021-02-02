يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 20:01

كتب : رامي جمال

مصطفى محمد - جالاتا سراي

قدم مصطفى محمد نفسه بأفضل طريقة لجماهير فريقه الجديد جالاتا سراي وسجل هدفا في مشاركته الأولى مع فريقه ضد حامل لقب الدوري التركي إسطنبول باشاك شهير.

وانتصر جالاتا سراي اليوم الثلاثاء على ضيفه إسطنبول باشاك شهير اليوم بثلاثة أهداف دون رد ليقترب أكثر من صدارة الدوري التركي.

واستضاف جالاتا سراي منافسه باشاك شهير في ملعب ترك تيليكوم آرينا في الجولة 23 من الدوري التركي.

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وشهدت المباراة مشاركة أولى لمصطفى محمد المعار من الزمالك إلى صفوف جالاتا سراي لموسم ونصف.

وشارك مصطفى في الشوط الثاني من المباراة بدلا من النيجيري أوجينيكارو إيتيبو.

افتتح هنري أونيكورو أهداف المباراة لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 45.

وأضاف ريان دونك الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثالث من ركلة جزاء حصل عليها فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسدد مصطفى الكرة بقوة على يمين حارس باشاك شهير ليعلن عن هدفه الأولى في الملاعب التركية.

وشهدت المباراة إهدار باشاك شهير لركلة جزاء في الدقيقة 22 عن طريق جوليانو تصدى لها الحارس فيرناندو موسليرا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد جالاتا سراي إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف فينيربهاتشه المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

فيما تجمد رصيد باشاك شهير عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

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