قائمة بيراميدز – غياب السعيد وفتحي للإصابة وظهور الصفقات الجديدة ضد إنبي

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 19:46

كتب : عاطف شادي

الإسماعيلي - بيراميدز

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة إنبي، غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري المصري.

وغاب عن القائمة عبد الله السعيد وأحمد فتحي بسبب الإصابة بينما تم استبعاد جون أنطوي لرؤية فنية للمدرب الأرجنتيني.

وظهر الثنائي الجديد القادم في سوق الانتقالات الشتوية: أسامة جلال والأوروجوياني دييجو رولان.

أخبار متعلقة
لن يجتمع بـ سولاري.. بيراميدز يعير بينافينتي إلى شارلروا البلجيكي كارتيرون يجيب لـ في الجول عن هل يتفاوض مع بيراميدز بيراميدز يعلن قيد أسامة جلال ودييجو رولان في قائمته الإفريقية المقاصة: رحيل إيهاب جلال إلى بيراميدز؟ لن نتخلى عن العنصر الأساسي لاستثماراتنا

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - دييجو رولان.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويتواجد إنبي في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرانس فوتبول: فريق إيطالي بالدرجة الثانية يفاوض ريبيري 4 دقيقة | ميركاتو
مدرب جالاتا سراي مشيدا بـ مصطفى محمد: لاعب موهوب سيفيدنا كثيرا 6 دقيقة | المحترفون
فاروق جعفر: غاب التوفيق عن الجهاز الفني للزمالك مثل اللاعبين 21 دقيقة | الدوري المصري
صاحب هدف فوز المحلة: الخسارة 1 مثل 5.. لذلك هاجمنا بقوة للتسجيل أمام الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: أتحمل مسؤولية الهزيمة ضد المحلة.. هذا سبب اللعب بثلاثي في الدفاع 34 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في إنجلترا - وولفرهامبتون (1) - (1) أرسنال.. التعادل مع نهاية الشوط 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 52 دقيقة | المحترفون
قائمة بيراميدز – غياب السعيد وفتحي للإصابة وظهور الصفقات الجديدة ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك