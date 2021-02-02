قائمة بيراميدز – غياب السعيد وفتحي للإصابة وظهور الصفقات الجديدة ضد إنبي
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 19:46
كتب : عاطف شادي
أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة إنبي، غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري المصري.
عبد الله السعيد
النادي : بيراميدز
وغاب عن القائمة عبد الله السعيد وأحمد فتحي بسبب الإصابة بينما تم استبعاد جون أنطوي لرؤية فنية للمدرب الأرجنتيني.
وظهر الثنائي الجديد القادم في سوق الانتقالات الشتوية: أسامة جلال والأوروجوياني دييجو رولان.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال.
خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.
خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - دييجو رولان.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويتواجد إنبي في المركز السابع برصيد 13 نقطة.