قائمة بيراميدز – غياب السعيد وفتحي للإصابة وظهور الصفقات الجديدة ضد إنبي

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة إنبي، غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري المصري.

وغاب عن القائمة عبد الله السعيد وأحمد فتحي بسبب الإصابة بينما تم استبعاد جون أنطوي لرؤية فنية للمدرب الأرجنتيني.

وظهر الثنائي الجديد القادم في سوق الانتقالات الشتوية: أسامة جلال والأوروجوياني دييجو رولان.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - دييجو رولان.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويتواجد إنبي في المركز السابع برصيد 13 نقطة.