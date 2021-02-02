إسماعيل يوسف: فرق كبير بين الزمالك أمام المقاصة وضد المحلة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 19:43

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة - إمام عاشور

يرى إسماعيل يوسف نجم الزمالك الأسبق أن أداء الفريق أمام غزل المحلة يختلف كثيرا عن مواجهته الأخيرة ضد مصر للمقاصة وذلك سبب الخسارة في الجولة الحادية عشر من الدوري.

وخسر الزمالك مواجهة غزل المحلة بنتيجة 1-2 رغم تقدم الأبيض في الدقيقة 69 عن طريق فرجاني ساسي، ليخسر الفريق أولى مبارياته في الدوري.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة الزمالك: "فرق كبير بين أداء الفريق أمام المقاصة وضد المحلة، في مباراة اليوم كان هناك استعجال كبير".

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وتابع "غاب التوفيق عن اللاعبين، والكرة العرضية الصحيحة الوحيدة انتهت بهدف لفرجاني ساسي".

وأضاف يوسف "استقبل الزمالك هدفين بسبب الاندفاع الزائد مما أدى لارتداد المحلة في الهجمات المرتدة".

وشدد "أعتقد أن جايمي باتشيكو كان عليه تغيير فرجاني ساسي بعد تلقي البطاقة الصفراء الأولى لأن استمراره كان خطرا".

وتعرض ساسي للطرد في الدقيقة 86 بعد تلقي البطاقة الصفراء الثانية في 13 دقيقة.

وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته "على الفريق معالجة الأخطاء سريعا من أجل تدارك نزيف النقاط".

الزمالك إسماعيل يوسف فرجاني ساسي باتشيكو
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