أيمن يونس: الزمالك عانى من رعونة لاعبيه ضد المحلة.. وباتشيكو افقتد للحلول

انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق لاعبي الفريق الأبيض متهما إياهم بالرعونة والتي أدت للهزيمة أمام غزل المحلة.

وخسر الزمالك من المحلة اليوم الثلاثاء في ملعب الأخير بهدفين لهدف في الجولة 11 من الدوري المصري.

وأصبحت هذه أول هزيمة للزمالك في الموسم الجاري من الدوري.

وتحدث أيمن يونس عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الزمالك أصابه الرعونة ضد المحلة وكأن المباراة منتهية، باستثناء طارق حامد وإمام عاشور كل اللاعبين يحصلون على تقييم 4 من 10".

وواصل "لم يكن هناك حلول من على مقاعد بدلاء الزمالك، لماذا لم يضم جايمي باتشيكو أي من اللاعبين الجدد سواء سيف الدين الجزيري أو مروان حمدي؟".

وأضاف "باتشيكو تعامل مع المباراة كأن الزمالك سيفوز ولم يتوقع السيناريو، وطرد فرجاني ساسي أثر بالطبع على الزمالك في النهاية".

وأكمل "زيزو وأوباما وبنشرقي هم مفاتيح الزمالك ولم يتوجدوا في المباراة اليوم".

وعن هدف فوز المحلة قال أيمن يونس: "ما حدث من الونش وإسلام جابر خطأ ساذج جدا، كيف حدث ذلك، المحلة كان يهاجم على استحياء ووجد نفسه أمام المرمى وسجل هدف الفوز وسط استغراب من لاعبي الزمالك بأن المحلة سجل هدفا".

وأتم "توقعت أن الزمالك سيتعلم من الدرس القاسي ضد أسوان بالتعادل معه، لكنه تعرض لدرس أكثر قسوة ضد المحلة".

وتجمد رصيد الزمالك عند 23 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي وللأخير لقاء أقل.