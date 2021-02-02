انتهت في الدوري – المصري (0) - (0) البنك الأهلي.. التعادل يحكم الموقف

يستضيف المصري نظيره البنك الأهلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 11 لدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 9 مباريات بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 محمد عنتر يرسل عرضية من الجانب الأيمن يشتتها دفاع البنك الأهلي

ق.30 انحصار اللعب في وسط ملعب الفريقين.

ق.27 الزنفلي يتصدى لركلة حرة للمصري.

ق.10 عرضية من محمد المثناني لمحمد بسيوني ارتطمت بـ فادي فريد مهاجم البنك الأهلي لتصطدم بالقائم الأيمن.

بداية المباراة