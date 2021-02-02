تقرير: يوفنتوس رفض عرض ليفربول لضم مدافعه

رفض نادي يوفنتوس عرضا من ليفربول لضم مريح ديميرال في فترة الانتقالات الشتوية بحسب شكبة "سبورت ميدياست" الإيطالية.

وبحسب التقرير الإيطالي فإن ليفربول قدم عرضا لضم ديميرال مقابل 57 مليون يورو وهو ما تم رفضه من قبل يوفنتوس.

وأوضح التقرير أن ليفربول قدم عرضه في الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الشتوية.

ديمرال (22 عاما) انضم ليوفنتوس قادما من ساسولو عام 2019.

ولعب المدافع التركي 22 مباراة مع يوفنتوس.

ليفربول كان يبحث عن تعويض الغيابات المتواجدة بخط دفاع. إذ سيغيب فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب حتى نهاية الموسم.

وضم ليفربول الثنائي: أوزان كاباك مدافع شالكة وبن ديفيز مدافع بريستون نورث إند في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بـ44 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.