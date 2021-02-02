الشعراوي: لا أشعر أنني غادرت روما.. أسعى لرد ثقة مجلس الإدارة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

ستيفان الشعراوي - روما

أعرب ستيفان الشعراوي عن سعادته بالعودة من جديد إلى فريق روما بعد غياب لمدة موسم ونصف الموسم، ويسعى اللاعب لرد ثقة مجلس الإدارة سريعا.

وعاد الشعراوي إلى روما قادما من شنغهاي شينهوا الصيني في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال الشعراوي في تصريحات للصحفيين: "لم ألعب منذ فترة هذا صحيح، ولذا سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة لياقتي".

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وشدد "هناك الكثير من الرغبة لدي، أسير على برنامج لياقة أتبعه كل يوم وسنرى كيف أتقدم وأشعر".

وعن طريقة لعب باولو فونسيكا المدير الفني قال: "الأمر لا يختلف كثيرا، سألعب في أي دور يرى المدرب أنه الأفضل".

وأضاف الشعراوي "لدى فونسيكا نظام مختلف قليلا مع صانعي الألعاب، لكنه في الواقع لا يختلف كثيرا عما اعتدت عليه".

وخاض الشعراوي 139 مباراة مع فريق روما قبل أن يرحل ويعود من جديد قادما من شنغهاي شينهوا بعد موسم ونصف الموسم.

واختتم الشعراوي تصريحاته "لم أشعر أنني غادرت روما وكان من الرائع رؤية الجميع مرة أخرى، ممتن للثقة التي أظهرها لي مجلس الإدارة وأريد رد هذه الثقة في أسرع وقت ممكن".

ستيفان الشعراوي روما
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