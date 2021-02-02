إصابة قوية لـ محمد عبد الغني أمام غزل المحلة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

الزمالك - محمد عبد الغني

أصيب محمد عبد الغني مدافع الزمالك في لقاء فريقه المقام أمام غزل المحلة اليوم الثلاثاء.

ويحل الزمالك ضيفا على المحلة لملاقاته في الجولة 11 من الدوري المصري.

وأصيب عبد الغني في الدقيقة 24 أثناء صراعه مع لاعب المحلة في التحام هوائي ليسقط وتسيل الدماء بكثرة من وجهه.

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واضطر الجهاز الفني للزمالك لإجراء أول تبديل بإخراج عبد الغني بسبب الإصابة ومشاركة محمود حمدي "الونش" بدلا منه.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع الزمالك الموسم الجاري في ثماني مباريات.

محمد عبد الغني الزمالك في الدوري
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إصابة قوية لـ محمد عبد الغني أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
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