مدرب كليوباترا: أسوان لم يُحاسب على إهداره للوقت أمامنا

انتقد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا إهدار منافسه أسوان للوقت خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة 11 من الدوري اليوم الثلاثاء.

وتحدث هيثم شعبان لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "سعينا للفوز لكن للأسف لم يحدث".

وواصل "كنا نعرف أن أسوان سيتكتل دفاعيا بقوة ويلعبوا على المرتدات والكرات الثابتة حيث تظل نسبة تفوق أي فريق فيها 50-50، وهم كانوا موفقين".

وأكمل "بين الشوطين قلت للاعبين لا يهم استقبالنا للهدف علينا العودة أولا في النتيجة ثم التفكير في الفوز".

وأردف هيثم شعبان "أريد القول أن الشوط الثاني الوقت المستهلك فيه كان كثيرا والزمن الفعلي للمباراة كان قليلا للغاية وكان هناك إهدار كثير للوقت ولم تتم محاسبة أسوان".

وأتم "مباراة وعلينا طوي صفحتها والتركيز فيما هو مقبل".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في الدوري بـ15 نقطة بعدما خاض 10 مباريات.