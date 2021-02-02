مدرب كليوباترا: أسوان لم يُحاسب على إهداره للوقت أمامنا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 17:58

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الصورة من حساب سيراميكا كليوباترا

انتقد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا إهدار منافسه أسوان للوقت خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة 11 من الدوري اليوم الثلاثاء.

وتحدث هيثم شعبان لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "سعينا للفوز لكن للأسف لم يحدث".

وواصل "كنا نعرف أن أسوان سيتكتل دفاعيا بقوة ويلعبوا على المرتدات والكرات الثابتة حيث تظل نسبة تفوق أي فريق فيها 50-50، وهم كانوا موفقين".

أخبار متعلقة
نقطة أفضل من لا شيء.. سيراميكا كليوباترا ينتزع تعادلا شاقا من أسوان أصبحت عقدة؟ نياس يقود الإنتاج للفوز في مباراة مثيرة ضد الجونة ليستمر رقم دام 8 سنوات علاء عبد العال: في مرحلة ما سيكون لزاما علينا اللعب من أجل الفوز

وأكمل "بين الشوطين قلت للاعبين لا يهم استقبالنا للهدف علينا العودة أولا في النتيجة ثم التفكير في الفوز".

وأردف هيثم شعبان "أريد القول أن الشوط الثاني الوقت المستهلك فيه كان كثيرا والزمن الفعلي للمباراة كان قليلا للغاية وكان هناك إهدار كثير للوقت ولم تتم محاسبة أسوان".

وأتم "مباراة وعلينا طوي صفحتها والتركيز فيما هو مقبل".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في الدوري بـ15 نقطة بعدما خاض 10 مباريات.

سيراميكا كليوباترا أسوان هيثم شعبان في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب كليوباترا: أسوان لم يُحاسب على إهداره للوقت أمامنا 19 دقيقة | الدوري المصري
تقرير برازيلي: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نيمار لتجديد عقده 23 دقيقة | الدوري الفرنسي
اسكواش - افتتاح أكاديمية زد بالشيخ زايد بقيادة عمر عبد العزيز 33 دقيقة | رياضات أخرى
ماركا: غياب هازارد عن مران ريال مدريد 45 دقيقة | الدوري الإسباني
حمادة صدقي: هذا ما يعاني منه الإنتاج.. ولم يكن لدي مشكلة في رحيل باسم مرسي 49 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي أمام باشاك شهير ساعة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - المحلة (0)-(0) الزمالك.. زيزو يهدد المرمى ساعة | الدوري المصري
علاء عبد العال: في مرحلة ما سيكون لزاما علينا اللعب من أجل الفوز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك