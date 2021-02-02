تقرير برازيلي: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نيمار لتجديد عقده

توصل باريس سان جيرمان مع نيمار نجم الفريق لاتفاق لتجديد تعاقده بحسب شبكة "تي.إن.تي" البرازيلية.

ووفقا لمارسيلو بيتشلر الصحفي الخبير في سوق الانتقالات الذي يعمل مراسلا للشبكة والذي انفرد من قبل بخبر رحيل نيمار عن برشلونة؛ فإن اللاعب البرازيلي سيجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة 4 مواسم.

وينتهي عقد نيمار مع النادي الفرنسي عام 2022.

وكان نيمار قد أفصح في وقت سابق عن رغبته في الاستمرار مع باريس، وقال: "أنا سعيد اليوم، سعيد حقا. الأمور تغيرت كثيرا. لا أستطيع تفسير ذلك، لكن اليوم أشعر أني بخير. تأقلمت. أصبحت أهدأ وأكثر سعادة. أريد البقاء في باريس".

وانتقل نيمار لباريس سان جيرمان في صيف 2017 بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي الموجود بعقده مع برشلونة والمقدر بـ222 مليون يورو.

قيمة الانتقال جعلت نيمار أغلى لاعب في العالم.

ولعب نيمار (28 عاما) مع باريس سان جيرمان 101 مباراة وسجل 83 هدفا وصنع 46.

وفاز نيمار بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات بالإضافة للقلبين لكأس فرنسا ومثلهما لكأس الرابطة و3 ألقاب للسوبر الفرنسي.