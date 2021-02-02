اسكواش - افتتاح أكاديمية زد بالشيخ زايد بقيادة عمر عبد العزيز

حرص مجمع زد الرياضي على إدخال رياضة الاسكواش ضمن العديد من الرياضات لإعداد جيل جديد من الرياضيين المدربيين على أعلى مستوى، وسيتم افتتاح أكاديمية زد للاسكواش بمجمع زد الرياضي بالشيخ زايد في منتصف شهر فبراير الجاري بقيادة عمر عبد العزيز نجم اللعبة الأسبق.

كما أعلن مجمع زد عن رعايته لعدة بطولات محلية وعالمية، ويستهدف مجمع زد الرياضي، من إنشاء أكاديمية للاسكواش، اكتشاف مواهب جديدة وتنميتها بأحدث التدريبات من خلال استقدام أفضل المدربين في مصر، وتوفير كافة الإمكانيات من ملاعب وأدوات تدريب حديثة، وهو ما يسهم في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين يساهمون في رفع مستوى اللعبة، وفي الوقت نفسه المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية والدولية.

و استحضارا لنجاحات عمر عبد العزيز و تاريخه الحافل في رياضة الاسكواش، فقد استعان مجمع زد به كرئيس لقطاع الاسكواش، والذي يملك تاريخاً مميزاً سواء عندما كان لاعباً، حيث وصل إلى أفضل 30 PSA، واستمر لأكثر من 6 سنوات حصد خلالها 10 ألقاب دولية، أو على مستوى التدريب، إذ بدأ مشواره التدريبي فور اعتزاله، ونجح خلال سنوات قصيرة في تدريب العديد من أبطال الاسكوش المصريين الناجحين منهم كريم عبد الجواد ونوران جوهر، كما تولى منصب المدير العام للمنتخب الوطنى للناشئين للاسكواش.

ويدعم تحقيق هدف مجمع زد، توافر 3 ملاعب للاسكواش بمجمع زد الرياضي في الشيخ زايد تمتد على مساحة 365 متر مربع، ويتم تطويرها في الوقت الحالي لتتميز بنفس مواصفات الملاعب العالمية.

وأبدى عمر عبد العزيز رئيس قطاع الاسكواش، سعادته بالانضمام لإدارة أحدث أكاديميات مجمع زد الرياضي، والذي نجح خلال الفترة القصيرة منذ إنشائه في إدخال لعبات جديدة وتطوير أخرى قائمة بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية بمصر، متمنياً أن تسهم أكاديمية زد للاسكواش في اكتشاف أبطال عالميين جدد باللعبة، خاصة مع توافر كافة الإمكانيات التي تؤهل لذلك.