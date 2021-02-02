اسكواش - افتتاح أكاديمية زد بالشيخ زايد بقيادة عمر عبد العزيز

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 17:44

كتب : FilGoal

عمر عبد العزيز - كريم عبد الجواد - اسكواش

حرص مجمع زد الرياضي على إدخال رياضة الاسكواش ضمن العديد من الرياضات لإعداد جيل جديد من الرياضيين المدربيين على أعلى مستوى، وسيتم افتتاح أكاديمية زد للاسكواش بمجمع زد الرياضي بالشيخ زايد في منتصف شهر فبراير الجاري بقيادة عمر عبد العزيز نجم اللعبة الأسبق.

كما أعلن مجمع زد عن رعايته لعدة بطولات محلية وعالمية، ويستهدف مجمع زد الرياضي، من إنشاء أكاديمية للاسكواش، اكتشاف مواهب جديدة وتنميتها بأحدث التدريبات من خلال استقدام أفضل المدربين في مصر، وتوفير كافة الإمكانيات من ملاعب وأدوات تدريب حديثة، وهو ما يسهم في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين يساهمون في رفع مستوى اللعبة، وفي الوقت نفسه المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية والدولية.

و استحضارا لنجاحات عمر عبد العزيز و تاريخه الحافل في رياضة الاسكواش، فقد استعان مجمع زد به كرئيس لقطاع الاسكواش، والذي يملك تاريخاً مميزاً سواء عندما كان لاعباً، حيث وصل إلى أفضل 30 PSA، واستمر لأكثر من 6 سنوات حصد خلالها 10 ألقاب دولية، أو على مستوى التدريب، إذ بدأ مشواره التدريبي فور اعتزاله، ونجح خلال سنوات قصيرة في تدريب العديد من أبطال الاسكوش المصريين الناجحين منهم كريم عبد الجواد ونوران جوهر، كما تولى منصب المدير العام للمنتخب الوطنى للناشئين للاسكواش.

أخبار متعلقة
اسكواش - كريم درويش.. من أجل نجاح جديد في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي اسكواش - نصف نهائي مصري ببطولة بلاك بول للرجال اسكواش - خماسي مصري إلى ربع نهائي بطولة بلاك بول للرجال اسكواش - ثلاثي مصري في ربع نهائي بلاك بول للسيدات.. تأهل نوران وهانيا بصعوبة

ويدعم تحقيق هدف مجمع زد، توافر 3 ملاعب للاسكواش بمجمع زد الرياضي في الشيخ زايد تمتد على مساحة 365 متر مربع، ويتم تطويرها في الوقت الحالي لتتميز بنفس مواصفات الملاعب العالمية.

وأبدى عمر عبد العزيز رئيس قطاع الاسكواش، سعادته بالانضمام لإدارة أحدث أكاديميات مجمع زد الرياضي، والذي نجح خلال الفترة القصيرة منذ إنشائه في إدخال لعبات جديدة وتطوير أخرى قائمة بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية بمصر، متمنياً أن تسهم أكاديمية زد للاسكواش في اكتشاف أبطال عالميين جدد باللعبة، خاصة مع توافر كافة الإمكانيات التي تؤهل لذلك.

اسكواش عمر عبد العزيز أكاديمية زد
نرشح لكم
أخر الأخبار
البدري: الأهلي لديه خبرات للتعامل مع مونديال الأندية.. أتمنى أن يصل بعيدا فيه 9 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بعد اكتساح ساوثامبتون 9-0.. سولشاير: كان عرضا ممتعا 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: هازارد خضع للفحص الطبي بعد تدريب ريال مدريد 37 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - الجيش (0) - (0) المقاولون.. إنبي (0) -(1) بيراميدز 40 دقيقة | الدوري المصري
غابوا بسبب كورونا؟ الاتحاد يعود بعد غياب 20 يوما ويكتسح المقاصة برباعية 50 دقيقة | الدوري المصري
رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز – وادي يقود الهجوم ورمضان صبحي على الدكة ساعة | الدوري المصري
كلوزه: بيولي قادر على قيادة ميلان للفوز بالدوري الإيطالي ولكن ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 3 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 4 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام
قد ينال إعجابك