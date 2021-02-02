ماركا: غياب هازارد عن مران ريال مدريد

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

غاب إدين هازارد نجم ريال مدريد عن مران فريقه، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويأتي سبب غياب هازارد عن المران لشعوره ببعض الانزعاجات وفقا للصحيفة.

ولم يصدر ريال مدريد أي بيانات رسمية عن حالة هازارد وسبب غيابه عن المران.

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وشارك هازارد في 13 مباراة هذا الموسم من 30 مباراة لعبها ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات.

وبدأ هازارد 4 مباريات من أخر 6 لريال مدريد لكنه لم يكمل 90 دقيقة في أي مباراة.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد من تشيلسي في صيف 2019.

ومنذ انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، عاني الجناح البلجيكي من كثرة الإصابات ليشارك في 35 مباراة فقط.

وسجل هازارد 4 أهداف وصنع 7 فقط مع ريال مدريد.

وفاز هازارد (30 عاما) بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في الموسم الماضي.

ريال مدريد
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