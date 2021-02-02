حمادة صدقي: هذا ما يعاني منه الإنتاج.. ولم يكن لدي مشكلة في رحيل باسم مرسي

"ثلاث نقاط غالية جدا لنا" بتلك الكلمات علق حمادة صدقي المدير الفني للإنتاج الحربي على انتصار فريقه على الجونة اليوم الثلاثاء.

وفاز الإنتاج على مضيفه الجونة بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 11 من الدوري المصري ليحقق أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد الذي تولى المسؤولية خلفا لمختار مختار.

وقال حمادة صدقي لإذاعة "الشباب والرياضة" عقب المباراة: "الفريق يعاني بشكل كبير جدا من نقص وعدم الثقة".

وواصل "اللاعبون والجهاز الفني أمام تحد كبير بضرورة العودة وتحسين النتائج".

وأكمل صدقي "المباريات القادمة ستكون أصعب، نعاني من مشاكل عديدة مثل الإحباط وعدم الثقة بعد خسارتين أمام المصري وطلائع الجيش".

وأردف "التبديلات في الشوط الثاني ساعدتنا، واللاعبون كانوا موفقين".

وعن رحيل باسم مرسي لمصر المقاصة قال صدقي: "منذ فتح باب القيد وتولي مسؤولية الفريق، وقلت لكل اللاعبين أنا موافق على أي عرض لأنه أمامنا تحد كبير وأحتاج فقط للتركيز".

وأكمل "لدينا مشاكل عديدة، نسعى لحلها، ولا أريد من يكون تفكيره في أمر آخر".

وأتم صدقي تصريحاته "القرار أيضا لمجلس الإدارة، حيث كان يحق لباسم التوقيع لأي ناد، لذا قررت الإدارة بيعه، وأتمنى له التوفيق".

ويحتل الإنتاج المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط بعدما خاض 10 مباريات.