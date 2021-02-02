مونديال الأندية - مدرب الأهلي: لم نأت إلى قطر للاحتفال.. ولا يمكننا التفكير في مواجهة بايرن
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 16:49
كتب : FilGoal
قال كافين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي إن فريقه لم يسافر قطر للاحتفال بتتويجه بطلا بدوري الأبطال، مشددا على أن فريقه عليه ألا يفكر مطلقا في مواجهة بايرن ميونيخ.
وصرح جونسون عبر الموقع الرسمي للأهلي قائلا: "الاستعداد لكأس العالم للأندية بدأ قبل شهر، قمنا بتهيئة اللاعبين نفسيا لهذه المنافسات مبكرا للوصول بهم إلى أعلى معدلات التركيز في البطولة".
وواصل "لاعبو الأهلي جاهزون بدنيا لمنافسات كأس العالم للأندية، ولديهم رغبة قوية لتقديم مستويات كبيرة في هذه البطولة الكبيرة".
وأكمل "الجميع متحمس للبطولة ويترقب مباراة الدحيل بشكل كبير، خاصة وأن هناك حالة تركيز شديدة وإصرار على الفوز باللقاء".
وتابع "بعد إجراء قرعة البطولة بدأنا الحديث بشكل متكرر مع اللاعبين حول أهمية التركيز فقط في مباراة الدحيل القطري، وعدم الانشغال بمباراة بايرن ميونيخ، وأكدنا لهم أننا لن نواجه العملاق البافاري قبل تخطي الدحيل، ومن ثم علينا عدم التفكير تماما في مواجهة بطل أوروبا".
وأردف "أشعر بسعادة كبيرة بالدعم الكبير الذي يحظى به الجهاز الفني واللاعبون من محمود الخطيب رئيس النادي".
وواصل "بيبو يدعمنا بقوة ووجوده معنا في كأس العالم للأندية يمنحنا دوافع كبيرة للقتال من أجل تحقيق نتائج مبهرة".
وتابع "مشهد استقبال جماهير الأهلي لنا هنا في الدوحة كان مؤثرا جدا. والهتاف أيضا للكابتن بيبو أمر مبهر للغاية، ويؤكد أننا أمام أسطورة كروية كتبت اسمها بحروف من ذهب في صفحات التاريخ".
واسترسل "أن يبتعد لاعب عن الكرة ويعلق حذاءه لكن تظل شعبيته في الارتفاع بهذه الطريقة، إنه أمر يدعو للفخر".
وأردف "الجماهير تهتف للكابتن بيبو بشكل جنوني، وهو أمر يعكس التاريخ الكبير الذي قدمه مع الكرة، ويؤكد أننا أمام أسطورة تاريخية في اللعبة".
وأضاف "نحن هنا في كأس العالم للأندية لتمثيل قارة إفريقيا وليس الكرة المصرية فقط، وهو ما يدركه اللاعبون جيدا".
واستكمل "لم نحضر إلى هنا للاحتفال بتتويجنا ببطولة إفريقيا، ولكننا هنا من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات".
وتابع "بيتسو من أفضل مدربي القارة الإفريقية إن لم يكن الأفضل حاليا، ويبذل قصارى جهده مع الفريق من أجل كتابة تاريخ له مع نادي القرن وإضافة بطولات جديدة إلى سجله".
وأتم "منذ حضورنا لتدريب الأهلي ونحن نلمس مساندة الجماهير المستمرة، وندرك تماما رغبتهم في استمرار حصد البطولات، لذلك نبذل أقصى ما لدينا لإسعادهم".
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس. ويواجه الفائز نظيره بايرن ميونيخ.