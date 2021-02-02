مونديال الأندية - مدرب الأهلي: لم نأت إلى قطر للاحتفال.. ولا يمكننا التفكير في مواجهة بايرن

قال كافين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي إن فريقه لم يسافر قطر للاحتفال بتتويجه بطلا بدوري الأبطال، مشددا على أن فريقه عليه ألا يفكر مطلقا في مواجهة بايرن ميونيخ.

وصرح جونسون عبر الموقع الرسمي للأهلي قائلا: "الاستعداد لكأس العالم للأندية بدأ قبل شهر، قمنا بتهيئة اللاعبين نفسيا لهذه المنافسات مبكرا للوصول بهم إلى أعلى معدلات التركيز في البطولة".

وواصل "لاعبو الأهلي جاهزون بدنيا لمنافسات كأس العالم للأندية، ولديهم رغبة قوية لتقديم مستويات كبيرة في هذه البطولة الكبيرة".

وأكمل "الجميع متحمس للبطولة ويترقب مباراة الدحيل بشكل كبير، خاصة وأن هناك حالة تركيز شديدة وإصرار على الفوز باللقاء".

وتابع "بعد إجراء قرعة البطولة بدأنا الحديث بشكل متكرر مع اللاعبين حول أهمية التركيز فقط في مباراة الدحيل القطري، وعدم الانشغال بمباراة بايرن ميونيخ، وأكدنا لهم أننا لن نواجه العملاق البافاري قبل تخطي الدحيل، ومن ثم علينا عدم التفكير تماما في مواجهة بطل أوروبا".

وأردف "أشعر بسعادة كبيرة بالدعم الكبير الذي يحظى به الجهاز الفني واللاعبون من محمود الخطيب رئيس النادي".

وواصل "بيبو يدعمنا بقوة ووجوده معنا في كأس العالم للأندية يمنحنا دوافع كبيرة للقتال من أجل تحقيق نتائج مبهرة".

وتابع "مشهد استقبال جماهير الأهلي لنا هنا في الدوحة كان مؤثرا جدا. والهتاف أيضا للكابتن بيبو أمر مبهر للغاية، ويؤكد أننا أمام أسطورة كروية كتبت اسمها بحروف من ذهب في صفحات التاريخ".

واسترسل "أن يبتعد لاعب عن الكرة ويعلق حذاءه لكن تظل شعبيته في الارتفاع بهذه الطريقة، إنه أمر يدعو للفخر".

وأردف "الجماهير تهتف للكابتن بيبو بشكل جنوني، وهو أمر يعكس التاريخ الكبير الذي قدمه مع الكرة، ويؤكد أننا أمام أسطورة تاريخية في اللعبة".

وأضاف "نحن هنا في كأس العالم للأندية لتمثيل قارة إفريقيا وليس الكرة المصرية فقط، وهو ما يدركه اللاعبون جيدا".

واستكمل "لم نحضر إلى هنا للاحتفال بتتويجنا ببطولة إفريقيا، ولكننا هنا من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات".

وتابع "بيتسو من أفضل مدربي القارة الإفريقية إن لم يكن الأفضل حاليا، ويبذل قصارى جهده مع الفريق من أجل كتابة تاريخ له مع نادي القرن وإضافة بطولات جديدة إلى سجله".

وأتم "منذ حضورنا لتدريب الأهلي ونحن نلمس مساندة الجماهير المستمرة، وندرك تماما رغبتهم في استمرار حصد البطولات، لذلك نبذل أقصى ما لدينا لإسعادهم".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس. ويواجه الفائز نظيره بايرن ميونيخ.