أصبحت عقدة؟ نياس يقود الإنتاج للفوز في مباراة مثيرة ضد الجونة ليستمر رقم دام 8 سنوات

نجح فريق الإنتاج الحربي في تحقيق الفوز للمرة الثانية له بالدوري المصري خلال الموسم الجاري، على حساب مضيفه الجونة بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

سجل أهداف الجونة الثنائي محمد رجب ونور السيد، فيما سجل أهداف الإنتاج كل من عبد الوهاب عنان هدف ومامادو نياس هدفين.

هذا الفوز رفع رصيد الإنتاج الحربي عند 8 نقاط في المركز الـ17 فيما تجمد رصيد الجونة عند 18 نقطة في المركز الثالث.

بادر الإنتاج بالتسجيل بعد فرصة خطيرة تصدى لها إسلام طارق حارس الجونة ويتقدم عن مرماه لتصل إلى لاعب الإنتاج الذي يسكنها الشباك الخالية لكن بعد مراجعة اللقطة وحكم الراية تم احتسابها تسلل في الدقيقة 11.

واقترب الجونة من تسجيل هدف بعد عرضية خطيرة في الدقيقة 21 لولا محمد طارق أبو العز الذي أنقذ الموقف وأبعد الكرة إلى ركنية لم تشكل خطورة.

وسجل الإنتاج الحربي الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد ركنية نفذها محمد طارق أبو العز أبعدها دفاع الجونة من أمام المرمى، لتصل أمام عبد الوهاب عنان مدافع الإنتاج الحربي الذي سدد بقوة ليكون الهدف الأول.

وكاد الجونة أن يسجل التعادل من ركلة حرة مباشرة تم تسديدها من أسفل الحائط البشري لكن أحمد يحيى حارس الإنتاج تألق وأنقذ مرماه في الدقيقة 43.

ووصلت تمريرة عرضية أرضية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول إلى محمد فييرا لاعب الإنتاج لكنه سددها بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أرسل عمرو عبد الفتاح "عموري" كرة عرضية أرضية حاول كريم الطيب تسجيلها لكن عبد الوهاب عنان حاول إبعاد الكرة من على خط المرمى وبدلا من خروجها ارتطمت في محمد رجب لاعب الجونة وسكنت الشباك ليكون هدف التعادل. رجب شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني بدلا من إسلام عبد النعيم ليكون خيارا مثاليا بعد الهدف.

وأرسل محمد عبد الجواد لاعب الجونة والذي شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني، كرة عرضية في الدقيقة 57 كانت خطيرة للغاية وسقطت أمام محمد رجب مهاجم الجونة وسدد لكن محمد سوستة لاعب وسط الإنتاج أنقذ الموقف.

وكاد جوناثان نجويم لاعب الجونة أن يسجل هدفا للجونة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 75 أبعدتها العارضة.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة 87 إلى مامادو نياس الذي سجل هدف التقدم مجددا للإنتاج الحربي.

وتعادل نور السيد بطريقة جميلة للغاية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 89 لصالح الجونة.

واحتسب الحكم سبع دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع.

وغير البديل المتميز محمد عبد المجيد مسار كرة طولية برأسه لتصل أمام نياس في الدقيقة 96 الذي يسيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الثالث للإنتاج الحربي.

ويعد هذا هو الفوز الثاني للإنتاج الحربي في الدوري خلال الموسم الجاري، والأول منذ شهر ديسمبر الماضي بعد انتصاره بنتيجة 1-0 ضد المقاولون العرب.

كما أن الجونة لم ينتصر على الإنتاج الحربي منذ عام 2013، إذ كانت آخر مرة انتصر خلالها بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من موسم 2013-2014، منذ ذلك الحين تعادل الفريقان 3 مرات وخسر الجونة 3 مرات ولم يذق الجونة طعم المكسب.

انتصار اليوم هو الثاني على التوالي للإنتاج الحربي في تاريخ مواجهاته ضد الجونة في الدوري المصري والثالث في آخر 6 مواجهات والخامس في كل المواجهات بالدوري بين الفريقين، وانتصر الجونة 4 مرات وتعادل الفريقان 3 مرات.