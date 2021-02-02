التشكيل - المحلة يهاجم الزمالك بيحيى ورسلان وإسلام فؤاد

دفع خالد عيد مدرب غزل المحلة بالثلاثي عبده يحيى وإسلام فؤاد وخالد رسلان لقيادة خط هجومه ضد الزمالك.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز في الخامسة مساء الثلاثاء.

ويلعب في خط الوسط الثلاثي أشرف سيد وهشام عادل "بلحة" وأحمد أباظة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد البشبيشي وهاني عادل وخالد الأخميني وبسام ماهر وأحمد الشيخ وخالد كساب ومحمد سامي ومحمد حمدان ومحمود علاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: يحيى حامد – محمد فتح الله – أحمد عيد – فتحي مبروك

الوسط: أشرف سيد – أحمد أباظة – هشام بلحة

الهجوم: عبده يحيى – إسلام فؤاد – خالد رسلان