التشكيل - بنشرقي وأوباما يقودان الهجوم ضد المحلة.. والونش على مقاعد البدلاء

دفع جايمي باتشيكو مدرب الزمالك بنفس التشكيل الذي خاض مباراة مصر للمقاصة في الجولة الماضية من الدوري، لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة في الخامسة مساء يوم الثلاثاء.

ويلعب في خط هجوم الزمالك يوسف أوباما، فيما يلعب في خط الوسط الهجومي الثلاثي إمام عاشور وعلى الطرفين أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام وياسين مرعي وأحمد عيد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وسيف جعفر وأسامة فيصل.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – بنشرقي

الهجوم: أوباما