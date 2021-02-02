مونديال الأندية - نوير: نعرف الأهلي.. مواجهته قد تكون صعبة

أوضح مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ معرفته بمنافسه المحتمل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الأهلي، ويعتقد أن المواجهة ستكون صعبة حال حدوثها.

بايرن يبدأ المسابقة في الدور نصف النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي المصري والدحيل القطري في ربع النهائي يوم الخميس.

وقال نوير في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي "نحن الآن نركز كلياً على منافسات الدوري الألماني لكننا سنستعد للمباراة في الوقت المناسب".

وأضاف "نعرف النادي الأهلي، فهو الفائز بدوري أبطال إفريقيا، لهذا قد تكون مهمة صعبة".

وأكمل "ليس من السهل اللعب ضد فرق لا تعرف عنها الكثير، لقد كانت مهمتنا في مونديال الأندية 2013 صعبة أيضا".

بايرن توج بلقب كأس العالم للأندية عام 2013.

وتابع "أنا أتطلع بشوق لخوض غمار كأس العالم للأندية، لأنه سبق لنا أن تذوقنا طعم التتويج باللقب. ولقد كان ذلك قبيل أعياد الميلاد، مما جعل ذلك التتويج ختاماً رائعاً لتلك السنة".

وأتم "أمامنا الآن الفرصة لخوض مواجهتين في قطر، وتحدونا رغبة كبيرة في الظفر باللقب السادس خلال أقل من عام".

بايرن توج بـ5 ألقاب خلال عام 2020، بدأها بالدوري الألماني ثم كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

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وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.