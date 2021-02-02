مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى لمواصلة الصحوة ضد سموحة

قال عطية صابر مدرب الإسماعيلي إن فريقه يسعى لمواصلة الصحوة ضد سموحة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيعمل على الحفاظ على حماس لاعبيه لمواصلة الأداء الجيد والبحث عن انتصار يزيد الثقة.

وصرح صابر لـFilGoal.com قائلا: "مواجهة سموحة صعبة، وسبب ذلك يعود إلى أن هدفنا سيكون مواصلة الصحوة التي بدأت مع خوضنا لمواجهة بيراميدز مؤخرا".

وواصل "تزداد صعوبة اللقاء في أن المنافس يمتلك لاعبين ومفاتيح لعب متميزة ويبحث عن الفوز".

وأكمل "الجهاز الفني سيعمل للحفاظ على حماس لاعبيه والذي يعتمد عليه لمواصلة الأداء الجيد والبحث عن تحقيق فوز يساهم في زيادة الثقة لدى اللاعبين".

وأتم "وكذلك تحقيق انطلاقة يعود من خلالها الفريق لمكانه الطبيعي بجدول المسابقة ويبتعد عن الترتيب الذي لا يليق به بجدول المسابقة".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ10 من الدوري المصري الممتاز.