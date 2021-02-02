مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى لمواصلة الصحوة ضد سموحة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 15:32

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيراميدز

قال عطية صابر مدرب الإسماعيلي إن فريقه يسعى لمواصلة الصحوة ضد سموحة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيعمل على الحفاظ على حماس لاعبيه لمواصلة الأداء الجيد والبحث عن انتصار يزيد الثقة.

وصرح صابر لـFilGoal.com قائلا: "مواجهة سموحة صعبة، وسبب ذلك يعود إلى أن هدفنا سيكون مواصلة الصحوة التي بدأت مع خوضنا لمواجهة بيراميدز مؤخرا".

وواصل "تزداد صعوبة اللقاء في أن المنافس يمتلك لاعبين ومفاتيح لعب متميزة ويبحث عن الفوز".

أخبار متعلقة
متحدث الإسماعيلي: انضمام باهر لـ الأهلي؟ حينما يتفاوض على ضم لاعب يأتي من الباب دائما وكيله لـ في الجول: يوفيتش طلب من الإدارة تعيين مساعد يعرف لاعبي الإسماعيلي الإسماعيلي يعير أبو اليزيد ومخلوف إلى المقاصة

وأكمل "الجهاز الفني سيعمل للحفاظ على حماس لاعبيه والذي يعتمد عليه لمواصلة الأداء الجيد والبحث عن تحقيق فوز يساهم في زيادة الثقة لدى اللاعبين".

وأتم "وكذلك تحقيق انطلاقة يعود من خلالها الفريق لمكانه الطبيعي بجدول المسابقة ويبتعد عن الترتيب الذي لا يليق به بجدول المسابقة".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ10 من الدوري المصري الممتاز.

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب كليوباترا: أسوان لم يُحاسب على إهداره للوقت أمامنا 19 دقيقة | الدوري المصري
تقرير برازيلي: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نيمار لتجديد عقده 23 دقيقة | الدوري الفرنسي
اسكواش - افتتاح أكاديمية زد بالشيخ زايد بقيادة عمر عبد العزيز 33 دقيقة | رياضات أخرى
ماركا: غياب هازارد عن مران ريال مدريد 45 دقيقة | الدوري الإسباني
حمادة صدقي: هذا ما يعاني منه الإنتاج.. ولم يكن لدي مشكلة في رحيل باسم مرسي 49 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي أمام باشاك شهير ساعة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - المحلة (0)-(0) الزمالك.. زيزو يهدد المرمى ساعة | الدوري المصري
علاء عبد العال: في مرحلة ما سيكون لزاما علينا اللعب من أجل الفوز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك