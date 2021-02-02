إقالة قاهر مصر 2019 من تدريب فريقه بسبب تصريحات "اغتصاب لاعبيه"

أعلن نادي أوديشا الهندي الذي يشارك في الدوري الهندي الممتاز إقالة مدربه الإنجليزي "ستيوارت باكستر" بسبب "التصريحات غير المقبولة على الإطلاق" بعد أحد المباريات.

المدرب البالغ 68 عاما انتقد التحكيم عقب الخسارة بهدف دون مقابل أمام جامشيدبور، ليتم فسخ تعاقده مباشرة من قبل النادي.

باكستر قال عقب المباراة أن لاعبيه كان يحب أن "يتعرضوا للاغتصاب" من أجل الحصول على ركلات جزاء.

وقال النادي في بيانه: "غير مقبول تماما ما قاله مهما كان السياق ولا يعكس قيم النادي".

وأضاف "نحن في أوديشا نعتذر بلا تحفظ وستتعامل إدارة النادي مع الأمر داخليا".

وقال روهان شارما، مالك النادي إنه "يشعر بالاشمئزاز والغضب الشديد".

باكستر كان مدربا لمنتخب جنوب إفريقيا في كـأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقصى من خلالها منتخب مصر من دور ثمن النهائي.

وُعين باكستر مديرا فنيا للفريق الهندي في يونيو 2020 بعقد يمتد لموسمين، لم يكتملا للنادي الذي يتذيل جدول الترتيب.