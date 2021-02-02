مونديال الأندية – سيد معوض يوجه رسالة إلى معلول: من الأسباب الرئيسية للفوز بدوري الأبطال

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 14:59

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي وبيراميدز

قال سيد معوض نجم الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر إنه تجمعه علاقة جيدة للغاية بعلي معلول مدافع الأهلي، كما أشار إلى أنه واحد من الأسباب الرئيسية لفوز القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وصرح معوض عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "علي من أهم اللاعبين خلال الأعوام الماضية في الأهلي ومن المؤثرين للغاية ومن الأسباب الرئيسية للفوز بلقب دوري الأبطال مع زملائه".

وواصل "أنا من أكثر الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة من أجله لمشاركته في كأس العالم للأندية لأنه غاب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين للإصابة".

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وأكمل "من اللاعبين الذين أحبهم للغاية ومن القريبين بالنسبة لي، حتى منذ أن كان في الصفاقسي وكنت في الأهلي لاعبا، أعرفه جيدا، حتى بعد انضمامه للأهلي كنت مدربا معه".

وتابع "معلول من الشخصيات المؤدبة والمحترمة والذي يمتلك إمكانيات قوية جدا، تجيد التعامل معها".

وأردف "يحتاج لتعامل خاص، يجب أن تعامله بشكل خاص لكي يخرج أفضل ما لديه".

وأتم "علي من أقرب الأشخاص بالنسبة لي، وأعتز بالفترة التي قضيتها كمدرب في الأهلي مع علي معلول".

وانضم معلول إلى الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، بعد أن قضى مع الفريق الأول للصفاقسي 8 سنوات.

وعمل سيد معوض ضمن الجهاز الفني لحسام البدري في النادي الأهلي كمدرب مساعد في الفترة من 2016 وحتى 2018.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس.

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