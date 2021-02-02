زيدان يتعافى من فيروس كورونا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 14:39

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

عاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يوم الثلاثاء لقيادة تدريبات فريقه بعد تعافيه من فيروس كورونا.

قبل عشرة أيام، أعلن نادي ريال مدريد إصابة مدربه الفرنسي بـ فيروس كورونا عبر بيان رسمي.

زيدان عاد لتنفيذ مهامه بعدما خضع للعزل وابتعد عن قيادة الفريق لحين تعافيه من الفيروس، حسب جريدة ماركا.

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ويستعد ريال مدريد لملاقاة ويسكا في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وانتشرت تقارير مطلع الشهر المنصرم تفيد بإصابة المدير الفني الفرنسي بكورونا، لكن نتيجة مسحته حينها جاءت سلبية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني بالتساوي مع غريمه برشلونة الوصيف بفارق الأهداف، بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد متصدر الترتيب.

ريال مدريد زين الدين زيدان
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