زيدان يتعافى من فيروس كورونا

عاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يوم الثلاثاء لقيادة تدريبات فريقه بعد تعافيه من فيروس كورونا.

قبل عشرة أيام، أعلن نادي ريال مدريد إصابة مدربه الفرنسي بـ فيروس كورونا عبر بيان رسمي.

زيدان عاد لتنفيذ مهامه بعدما خضع للعزل وابتعد عن قيادة الفريق لحين تعافيه من الفيروس، حسب جريدة ماركا.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ويسكا في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وانتشرت تقارير مطلع الشهر المنصرم تفيد بإصابة المدير الفني الفرنسي بكورونا، لكن نتيجة مسحته حينها جاءت سلبية.

🚨 #ULTIMAHORA | Zidane dirige el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas, ha superado el #COVID19 pic.twitter.com/nxWv1Z6RdC — Radio MARCA (@RadioMARCA) February 2, 2021

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني بالتساوي مع غريمه برشلونة الوصيف بفارق الأهداف، بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد متصدر الترتيب.