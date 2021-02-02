انتهت في الدوري - أسوان (1) (1) سيراميكا كليوباترا.. وفوز مثير للإنتاج

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

إسلام رشدي - الجونة - سيراميكا كليوباترا - الصورة من حساب الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

ويستضيف الجونة ضيفه الإنتاج الحربي على ملعب خالد بشارة، فيما تقام على ملعب بتروسبورت مواجهة أسوان وسيراميكا كليوباترا.

الجونة × الإنتاج الحربي

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لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 90+6: جوووول قاااااتل للإنتاج.. أمادو نياص سجل هدف الفوز القاتل من انفراد بالحارس.

ق 88: جووول التعادل للجونة.. نور السيد من ركلة حرة مباشرة يسجل هدف التعادل.

ق 86: جووول أمادو نياص يسجل هدف التقدم مستغلا عرضية أرضية مرت من تحت أقدام مدافعي الجونة ليسدد بقوة مسكنا الكرة في الشباك.

ق 75: العارضة تمنع هدف التقدم للجونة من ركلة حرة نفذها جوناثان نجويم.

ق 46: جووول التعادل عرضية من عموري إلى كريم الطيب الذي يسدد لكن عبد الوهاب عنان يشتت من على الخط لترتطم بمحمد رجب وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية أرضية من الجهة اليمنى يقابلها محمد فييرا بتسديدة بعيدة عن المرمى.

ق 36: جووول أول للإنتاج عن طريق عبد الوهاب عنان بعدما استفاد من تشتيت خاطئ من الدفاع ليسدد كرة قوية على يسار إسلام طارق.

ق 11: تقنية الفيديو تلغي هدفا بداعي التسلل لصالح الإنتاج الحربي.

بداية اللقاء

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أسوان × سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 84: جووول تسديدة من محمد إبراهيم ترتطم بالدفاع وتسكن الشباك معلنة التعادل.

ق 58: عرضية من رجب بكار إلى أحمد ياسر ريان الغير مراقب لكنها مرت بجوار القائم.

ق 54: تمريرة ثنائية بين محمد إبراهيم وشادي حسين يسددها الأول من داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول محمود شبانة برأسية يسجل الأول لأسوان مستفيدا من ركنية نفذها عمرو الحلواني.

ق 45+2: أحمد الصغيري يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عامر عامر ببراعة يحولها لركنية.

ق 24: تقنية الفيديو تلغي هدفا بداعي التسلل لصالح سيراميكا كليوباترا.

بداية اللقاء

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