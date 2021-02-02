ريال مدريد يعلن إصابة فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا "كوفيد 19" وخضوعه للعزل.

وقال البيان الرسمي إن بيريز لا يعاني من أي أعراض حتى الآن بعد تأكد إصابته.

وتعافى زين الدين زيدان مدرب الفريق من إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق وقاد تدريبات الفريق، بعد 8 أيام من إصابته بالفيروس.

بيريز تولى رئاسة ريال مدريد لأول مرة في الفترة من 2000-2006، ثم عاد لرئاسة النادي مجددا في 2009 ومنذ ذلك الحين يترأس النادي.

وشهدت فترة رئاسته للنادي الملكي أصبح الفريق الأفضل في القرن الـ20.

كما أن ريال مدريد خلال فترة بيريز أصبح النادي صاحب الدخل الأعلى في العالم لمدة 10 أعوام متتالية كما فاز الفريق معه بـ4 بطولات دوري أبطال أوروبا في 5 سنوات ليصل إلى رقم تاريخي 13 بطولة.

وتعتبر مجلة "فوربس" ريال مدريد النادي صاحب القيمةا لأعلى في العالم إذ تقدره بـ3440 مليون دولار.

وخلال حقبتي بيريز نجح ريال مدريد في الفوز بـ47 لقبا مختلفا منها نجاح فريق كرة القدم في أوروبا وكذلك الحال مع فريق السلة الذي فاز بدوري الأبطال بدوره.