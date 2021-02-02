مبابي: نيمار محور مشروع سان جيرمان.. وأدين له بالفضل

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 13:49

كتب : FilGoal

مبابي نيمار - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

أشاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بزميله نيمار واصفا إياه بمحور مشروع النادي الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال مبابي لـ "فرانس فوتبول" الفرنسية: "دائما اعتقد أن اللاعبين العظماء مُقدر لهم أن يلعبوا سويا، وهذا ما حدث معنا، أهدافنا وٌضعت عقب انضممنا إلى النادي، نيمار هو محور المشروع وأنا هنا لأساعده".

وأوضح "ذلك لأنني عندما وصلت إلى باريس كنت لاعبا واعدا وعليّ إثبات نفسي في الملعب".

أخبار متعلقة
بوكيتينو: أرى مبابي في سان جيرمان لسنوات.. وهذا موقفنا من ميسي وراموس آس: ريال مدريد يواجه صعوبات لضم مبابي.. وأمر استثنائي لحلها بوكيتينو: مبابي يحتاج للتحسن مبابي: لم أجدد عقدي لأني أدرس مشروع باريس

وأكمل "نيمار يعرف كيف يفعل كل شيء، هو الأفضل في العالم".

وأضاف "عندما وصل أدركنا ما باستطاعته فعله، هو ليس اللاعب الذي تضعه في الخطة للحصول على عرض عندما تكون فائزا 5-0، هو يعرف كيف يؤدي بشكل رائع والنتيجة 0-0".

وأردف "لأكون أمنيا، لا أنسى كيف ساعدني في بدايتي مع باريس، كنت أبلغ 18 عاما وجئت إلى غرفة ملابس ناد ضخم".

وأتم "في الفرق الكبرى، 60% من النجاح يعتمد على كرة القدم الخاصة بك، و40% حول غرفة خلع الملابس، ساعدني ولن أنسى له هذا".

مبابي سجل الموسم الحالي 16 هدفا في 24 مباراة وصنع 9 أهداف في جميع المسابقات.

في حين سجل نيمار 13 هدفا وصنع 5 في 16 مباراة بجميع المسابقات الموسم الحالي.

كيليان مبابي نيمار باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال الأندية - نوير: نعرف الأهلي.. مواجهته قد تكون صعبة 3 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
ذكريات الأهلي في المونديال – خشبة: اتحاد جدة اعتاد على ثلوج شرق آسيا.. وهكذا خُضنا المران باليابان 7 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى لمواصلة الصحوة ضد سموحة 15 دقيقة | الدوري المصري
أول صفقات الأزرق والأصفر.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل ماركوس روخو 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد ضم مارسيليا للاعب رغما عنه.. بواش ينفجر: استقلت.. ولا أريد مالا 36 دقيقة | الدوري الفرنسي
إقالة قاهر مصر 2019 من تدريب فريقه بسبب تصريحات "اغتصاب لاعبيه" 37 دقيقة | آسيا
مونديال الأندية – سيد معوض يوجه رسالة إلى معلول: من الأسباب الرئيسية للفوز بدوري الأبطال 47 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
زيدان يتعافى من فيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك