مبابي: نيمار محور مشروع سان جيرمان.. وأدين له بالفضل

أشاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بزميله نيمار واصفا إياه بمحور مشروع النادي الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال مبابي لـ "فرانس فوتبول" الفرنسية: "دائما اعتقد أن اللاعبين العظماء مُقدر لهم أن يلعبوا سويا، وهذا ما حدث معنا، أهدافنا وٌضعت عقب انضممنا إلى النادي، نيمار هو محور المشروع وأنا هنا لأساعده".

وأوضح "ذلك لأنني عندما وصلت إلى باريس كنت لاعبا واعدا وعليّ إثبات نفسي في الملعب".

وأكمل "نيمار يعرف كيف يفعل كل شيء، هو الأفضل في العالم".

وأضاف "عندما وصل أدركنا ما باستطاعته فعله، هو ليس اللاعب الذي تضعه في الخطة للحصول على عرض عندما تكون فائزا 5-0، هو يعرف كيف يؤدي بشكل رائع والنتيجة 0-0".

وأردف "لأكون أمنيا، لا أنسى كيف ساعدني في بدايتي مع باريس، كنت أبلغ 18 عاما وجئت إلى غرفة ملابس ناد ضخم".

وأتم "في الفرق الكبرى، 60% من النجاح يعتمد على كرة القدم الخاصة بك، و40% حول غرفة خلع الملابس، ساعدني ولن أنسى له هذا".

مبابي سجل الموسم الحالي 16 هدفا في 24 مباراة وصنع 9 أهداف في جميع المسابقات.

في حين سجل نيمار 13 هدفا وصنع 5 في 16 مباراة بجميع المسابقات الموسم الحالي.