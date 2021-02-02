مونديال الأندية - رئيس بايرن: ذاهبون إلى قطر من أجل العودة باللقب لميونيخ

أوضح كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أن فريقه سيدخل كأس العالم للأندية بقطر الشهر الجاري بهدف واحد وهو التتويج باللقب.

بايرن يبدأ المسابقة في الدور نصف النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي المصري والدحيل القطري في ربع النهائي يوم الخميس.

وقال رومنيجيه في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سنذهب إلى مونديال الأندية في قطر بهدف واضح يتمثل في العودة باللقب إلى ميونيخ".

بايرن توج بلقب كأس العالم للأندية عام 2013.

وأضاف "نريد أن نستمر في إلهام جماهيرنا بكرة قدم ناجحة وجذابة. هدفنا هو الفوز بأسلوب بايرن ميونيخ".

وتابع "سنشعر بالجوع للبطولات بعد كأس العالم للأندية، لأن لدينا العديد من الأهداف الكبيرة في عام 2021".

وأكمل "في الموسم الحالي، يمكنك أن ترى بشكل أفضل من أي وقت مضى نوع العقلية التي يمتلكها لاعبونا. لقد فازوا بكل شيء في عام 2020، لديهم جدول زمني مكثف لكنهم ما زالوا يريدون المزيد".

وشدد "في ظل هذه الظروف، فإنني أقدر بشدة حقيقة أننا نتصدر الدوري الألماني. في الوقت نفسه، أود أن أوضح شيئًا في هذه المرحلة، وهو أن المسابقة المحلية تحسنت بشكل كبير من حيث الجودة".

وواصل "كان على الأندية الألمانية أن تنظر إلى إسبانيا أو إنجلترا لسنوات عديدة، ولكننا الآن على أعلى مستوى، ولا نخشى أي منافس من أي دوري آخر".

وأتم "هذا العام، ولأول مرة، وصل جميع الممثلين الألمان الـ6 إلى مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. التطور مثير للإعجاب. ما يفتقر إليه منافسونا حاليًا هو المزيد من الاستمرارية في تقديم العروض الرائعة".

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

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وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.