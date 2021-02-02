سبورت: ميسي يمثل 30% من عوائد برشلونة.. عقده لم يكن تكلفة بل استثمار

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

ليو ميسي - برشلونة

يمثل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة نسبة 30٪ من عوائد الفريق بحسب دراسة أجراها الثلاثي الاقتصادي والسياسي مارك سيريا موظف سابق النادي والسياسي جوسيب فابرا وإيفان كابيزا الخبري الاقتصادي. ونشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن العقد الضخم الذي تم تسريبه مؤخرا والذي وقع عليه ميسي في 2017 والذي يوضح أن اللاعب كلف فريقه مبلغ 383 مليون و655 ألف يورو في ذلك الوقت. لا يعد خسارة كما يتصوره البعض.

إذ أن ميسي قد نجح في الفوز لبرشلونة بعوائد تقدر بـ619 مليون و265 ألف يورو، أي مكسب إضافي فوق تكلفته بـ235 مليون و610 ألف يورو.

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وأظهرت الدراسة التي نشرتها الصحيفة الإسبانية إن ميسي يمثل 30% من عوائد فريقه. والأمر ليس حول تسجيل الأهداف فقط.

وأشار التقرير إلى أن هناك عقود رعاية وتذاكر ومبيعات القمصان وغيرها من المبيعات المرتبطة باللاعب نفسه تعد مصدرا هاما لدخل برشلونة.

وقارنت الدراسة موقف ميسي بنيمار، وأشارت إلى أن :"في الوقت الذي كلف فيه نيمار باريس سان جيرمان أكثر مما سيربحه من أجلهم، ميسي عكس ذلك تماما".

وواصلت "نيمارك كلف باريس سان جيرمان، لكن ميسي استثمار، ورغم ما يكسبه لكن الأمر أشبه بمشروع كبير، أمر أشبه بما فعلته شركة "نايكي" لتصنيع الملابس مع مايكل جوردون وعلامته التجارية.

ما الذي حدث؟

في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة من أزمة مالية بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا، خرج تقرير إل موندو زاعما تقاضي ميسي (33 عاما) مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، قد ينتهي مشواره مع النادي الكاتالوني بعد 20 عاما بين جدرانه.

وأراد ميسي الرحيل عن الفريق مطلع الموسم الجاري لكن برشلونة طلب دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ700 مليون يورو.

وأوضح ميسي في تصريحات سابقة أنه لم يحسم مصيره بعد سواء بالرحيل أو الاستمرار مع برشلونة.

ليونيل ميسي برشلونة
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