هيمنة برازيلية على تشكيل نيمار التاريخي لـ باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 13:41

كتب : نادر عيد

نيمار - باريس سان جيرمان

اختار نيمار نجم باريس سان جيرمان التشكيل التاريخي الأفضل للفريق من وجهة نظره، والذي شهد هيمنة برازيلية.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

في المرمى جيانلويجي بوفون، الأخطبوط الإيطالي، رغم أنه لم يلعب سوى موسم وحيد في العاصمة الفرنسية.

وفي الدفاع يوجد داني ألفيش وأليكس وديفيد لويز وماكسويل، خط خلفي برازيلي 100%.

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وفي وسط الملعب البرازيلي الإيطالي تياجو موتا ومعه أيقونة الركلات الحرة ديفيد بيكام ونيني والأسطورة رونالدينيو.

ويقود الهجوم جورج ويا، الإفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية (1995)، والسلطان، زلاتان إبراهيموفيتش، ثاني أكثر من سجل في تاريخ الفريق الفرنسي.

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وغاب عن التشكيل إدينسون كافاني، أكثر من سجل في تاريخ الفريق، وتياجو سيلفا وباوليتا وأنخيل دي ماريا وماركينوس القائد للنادي.

ويقضي نيمار موسمه الرابع في باريس.

شارك مع الفريق في 101 مباراة وسجل 83 هدفا وأرسل 46 تمريرة حاسمة.

وتوج مع باريس بعشرة ألقاب.

نيمار باريس سان جيرمان
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