فييري: حين تمتلك رونالدو تبدأ أي مباراة متقدما بهدف

أشاد كريستيان فييري نجم يوفنتوس وإيطاليا السابق بكريستيانو رونالدو مهاجم الأول، وشدد أن فريق السيدة العجوز قادر على مواصلة اعتلاء منصات التتويج مع مدربه الشاب أندريا بيرلو

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال مهاجم إنتر وأتليتكو مدريد السابق في حديثه لـStats Perform News:"اسمع، يوفنتوس قادر على الفوز بأي شيء كل عام. فريق رائع. حين تمتلك كريستيانو رونالدو تكون متقدما بهدف من قبل أن تبدأ المواجهة".

وأضاف فييري "بيرلو مرح. إنه بخلاف ما يراه الجميع. مرح، يمزح طوال اليوم. كل شخص يختلف أمام التلفاز، أليس كذلك؟ يكون أهدأ. لم ترونه غاضبا من قبل. إنه عكس أنتونيو كونتي. ترون كونتي، وكأنه يلعب".

واستمر "لديه فريق رائع. لنرى ما سيحث، بعد الفوز بالدوري 9 مواسم متتالية سيأتي وقت وتخسر اللقب لأنك لن تحظى بنفس الدوافع كل عام. أرى يوفنتوس لا يزال الفريق الأقوى في إيطاليا، لكن بالنظر للدوافع، لا يمكنك الفوز دائما".

بعد 9 سنوات هيمن فيها بيانكونيري على إيطاليا قد يشهد الموسم الحالي خسارته للقب في ظل تألق روما وكذلك قطبي ميلانو.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن جاره إنتر ميلان وروما الثالث بفارق 4 نقاط عن الوصيف، بينما يوفنتوس الرابع مبتعدا بسبع نقاط عن الصدارة.

وليوفنتوس لقاء مؤجل في البطولة ضد نابولي.

ويستعد رجال بيرلو للقاء صعب ضد مضيفهم إنتر يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.