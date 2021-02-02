كومان: كنت أفضل رحيل سواريز لـ يوفنتوس.. وبرشلونة غير مؤهل للقب الأبطال الآن

كان يتمنى رونالد كومان مدرب برشلونة لو رحل لويس سواريز، لاعب أتليتكو مدريد الحالي ومهاجم الأول السابق، إلى ناد غير إسباني.

وشدد الهولندي أن مسؤولي ناديه لا يتوقعون فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن الموسم الحالي يعتبر انتقاليا في الفريق الكاتالوني.

وقال مدافع برشلونة السابق في حواره مع صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية:"لابد من اتخاذ قرارات لأنها إذا أدت إلى نتائج جيدة فهذا رائع، بخلاف ذلك سأفعل الأمر بطريقتي وهذا أهم شيء (يقصد قرار الاستغناء عن سواريز مطلع الموسم الجاري). كان أفضل انتقال سواريز ليوفنتوس بدلا من أتليتكو لأنه لا يزال في الدوري الإسباني".

وأضاف "كان علينا اتخاذ القرار، صعب جدا لكن أظهر احتراما للاعب وهذا أمر هام. ولا زلت أوافق على ما قمنا به في ذلك الوقت".

وأوضح كومان أن إدارة الفريق الإسباني لم تطالبه بالتتويج سريعا بالألقاب مضيفا "لم يقل لي أحد لابد أن تفوز بشيء. كل من في النادي يدرك أننا في موسم انتقالي، وبالطبع نود المنافسة على الألقاب، الكؤوس، الدوري، لكنهم يعلمون أنه لا يمكنهم توقع فوزنا بدوري الأبطال".

وأتم "ربما نهزم باريس سان جيرمان (في ثمن نهائي الأبطال)، ربما نصل لنصف النهائي، لكن هناك أندية أفضل في الوقت الراهن، مرشحون للفوز أكثر من برشلونة. لكن برشلونة سيعود، لا مشكلة".

تولى كومان المهمة مطلع الموسم الجاري بعد نتائج مخيبة مع المدير الفني السابق كيكي سيتيين والتي بسببها خرج برشلونة من موسم 2019-2020 خاليا الوفاض.

وكان الاستغناء عن سواريز من أول قرارات كومان في قلعة كامب نو، لكن لسوء حظه مهاجم أوروجواي يتألق مع روخيبلانكوس ويتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدفا وفريقه على قمة ترتيب البطولة.

ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه غرناطة يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبعد 4 أيام يحل ضيفا على ريال بيتيس في الجولة 22 من الدوري الذي يحتل به المركز الثاني مبتعدا بعشر نقاط عن أتليتكو المتصدر، وللأخير لقاء مؤجل.

وفي 16 فبراير الجاري سيستضيف برشلونة فريق باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي الأبطال.