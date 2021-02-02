موسيماني: فخور بالعمل مع بيبو أسطورة الكرة الإفريقية.. تواجده أفضل داعم في رحلة حصد الألقاب

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 11:54

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - موسيماني

أثنى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على محمود الخطيب "بيبو" رئيس ناديه وأشاد بما يقدمه من دعم وعمل كاد لحل أي مشكلة تعترض الفريق ونفى تماما تدخله في الأمور الفنية. وذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي.

وصرح موسيماني قائلا: "أشعر براحة شديدة في التعامل مع بيبو رئيس الأهلي، يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل أكثر من ممتاز".

وواصل "بيبو يعمل جاهدا على حل أي مشكلة تعترض الفريق وهو أمر يزيد من دوافعنا دائما لتحقيق الانتصارات".

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وأكمل "الخطيب لا يتدخل على الإطلاق في الأمور الفنية، ويتعاون معنا بشكل احترافي وبأقصى درجة، لتلبية احتياجات الفريق وتقديم كافة سبل الدعم لاستكمال مسيرة البطولات".

وأتم "فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الإفريقية وتواجده معنا أكبر داعم لنا في رحلة زيادة حصيلة نادي القرن من البطولات على كافة المستويات".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس.

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