مونديال الأندية - عبد الحفيظ: حالة هاني والشحات تحسنت.. الجميع مستعد لمواجهة الدحيل

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي وبيراميدز

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن طبيب الفريق أحمد أبو عبلة أكد له خلال جلسته معه على تحسن حالة الثنائي محمد هاني وحسين الشحات بعد مشاركته أمس في تدريبات الكرة عبر الموقع الرسمي

وصرح عبد الحفيظ: "طبيب الفريق أكد خلال جلسته معي على تحسن حالة محمد هاني وحسين الشحات بعد مشاركتهما أمس في تدريبات الكرة".

وواصل "حالة الثنائي جيدة بعد تنفيذ برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية".

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وأكمل "نواصل العمل بشكل جاد في ظل تركيز شديد من الجهاز الفني واللاعبين استعدادا لمواجهة الدحيل المقبلة".

وتابع "معدل التركيز يرتفع بشدة مع الاقتراب من موعد المباراة".

وأتم "يبقى الجميع على أتم الاستعداد لخوض مباراة الدحيل بقوة، لتحقيق أهدافنا في البطولة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس.

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