جنش: حظي كان سيئا برحيل كارتيرون.. أحب الوضوح حول موقفي من المشاركة

قال محمود عبد الرحيم "جنش" إن حظه كان سيئا برحيل باتريس كارتيرون مدربه السابق، مشيرا إلى أنه يحب الوضوح حول موقفه من المشاركة، وذلك في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر".

وصرح جنش قائلا: "بعد فترة التوقف عدت للمران وكان باتريس كارتيرون المدرب، أشكره كثيرا تعاملت معه لفترة قصيرة لكنني تعلمت منه الكثير، كان واضحا وصريحا".

وشرح "كنا في معسكر بالإسكندرية وجدني أعمل وأحاول العودة، جمعتني به جلسة وقال لي، أعرف أنك الأساسي وأصبت، وتحاول العودة، وطبيعي أن ترغب في المشاركة، لكن لدي لاعبين أحرزت معهم بطولات ويشاركون، فمن أنهيت به سأبدأ به، لكن ما لك عندي أنه حينما يخطئ الحارس مرة واثنين وثلاثة ستشارك بدلا منه".

وواصل "حظي أن كارتيرون رحل بعدما أخبرني بذلك، حظي سيء برحيله، لأنه كان واضحا معي، أحب الوضوح أن يكون لدي هدف أسعى له وخطوات للعودة".

وأكمل "بالنسبة لباتشيكو؟ كان هناك أناس متواجدون بإمكانهم إخباره باتفاقي مع كارتيرون وانتظاري لدوري".

وتابع "كارتيرون حينما قال لي ستشارك مثلما فعلت معك سأفعل مع الآخرين، حينما تخطئ مرة واثنين وثلاثة ستجلس على مقاعد البدلاء".

وأردف "الأمر ليس أن باتشيكو ليس مقتنعا بي لكنهم أخبروه أنني كنت مصابا، وجلس معي وقال لي إن شخصا أبلغه أن هؤلاء اللاعبين الأجهز وسيعتمد عليهم في حين أنني عدت من الإصابة".

واستطرد "لا أتحدث قط مع مدير فني، هذا رأيه وهو من سيتحمله سواء إيجابي أو سلبي".

وأتم "جاء عرضان لي في بداية العام، وكانت تلك المرة الوحيدة التي جلست فيها معه وفي كل الأحوال سأجدد وكان لابد أن أعرف موقعي، قال لي إنه يحبني وقلت له وأنا أيضا ولا مشكلة لي معك، بالنسبة لي أعمل فقط".