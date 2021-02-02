بوكيتينو: أشعر أن نيمار ومبابي سيبقيان في باريس

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

نيمار - مبابي - باريس سان جيرمان

يتمنى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان بقاء نجميه نيمار وكيليان مبابي لأطول فترة ممكنة مع بطل فرنسا.

وشدد نيمار أنه سعيد في العاصمة الفرنسية ويتمنى البقاء بعدما أراد في وقت سابق العودة إلى برشلونة، بينما زميله مبابي لم يجدد بعد عقده مع النادي والذي ينتهي في 2022.

وعن ذلك قال الأرجنتيني بوكيتينو في حواره مع راديو مونت كارلو الفرنسي:"أعتقد أنهما سيبقيان، أشعر بذلك، سيستمران لوقت طويل في باريس".

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وواصل المدرب الأسبق لتوتنام "لا شك لدي، متفائل جدا. النادي يعمل بكد للحفاظ عليهما".

وأتم "الثنائي سعيد هنا، يستمتع كثيرا. لست منوطا بالحديث بالنيابة عن مبابي، لكن أرى أن كلامه الصريح عن وضعه مع النادي كان أمرا إيجابيا".

نيمار ومبابي هما حجرا الأساس في الفريق الفرنسي الساعي لمواصلة مطاردة الألقاب.

بلغ معهما الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير وخسر بهدف أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وينتهي عقد الثنائي في 2022، ويسابق باريس الوقت لتمديده أملا في المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

نيمار مبابي باريس سان جيرمان
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