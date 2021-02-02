جنش: الشناوي حارس مصر الأول.. وفوجئت بمشاركتي ضد الجيش

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك إن محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأفضل في مصر بسبب الاستمرارية، كما أشار إلى أنه فوجئ بمشاركته ضد طلائع الجيش في كأس مصر للموسم الماضي.

وصرح جنش عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "علاقتي بأبو جبل علاقة ملعب، قد لا نخرج سويا لأنني لست شخصا يخرج من المنزل كثيرا".

وواصل "تألق أبو جبل؟ هذا طبيعي أن تلعب في الزمالك لكن أهم شيء هو الثبات المستوى".

وتابع "لا أرى أنني حصلت على فرصتي للمشاركة، لم ألعب منذ إصابتي، ربما 5 مباريات فقط".

وأردف "سأستمر في الزمالك، هذا فريقي".

واستطرد "عرض علي الكثير من المال، يمكنك أن تسأل عبد الحليم علي، هو نفس عقليتي أرى أن هذا منزلي، لا أتقبل فكرة رحيلي بسبب عدم مشاركتي".

وأكمل "أخطأت في الهدف الثالث ضد طلائع الجيش وقلت ذلك في غرفة الملابس لزملائي".

وتابع "هذا الخطأ وارد لأنني لم أكن أعلم أنني سأشارك، فوجئت بذلك".

واسترسل "تحدثت مع عمرو عبد السلام مدرب الحراس أنه من المفترض أن أعرف، هناك أشياء أحب ضبطها في المران، أحب اللعب تحت الضغط، مثل السمك إذا أخرجته من الماء سيموت، في غياب الجمهور أشعر وكأنني سأنام".

وأضاف حول حارس مصر الأول قائلا: "حارس مصر الأول محمد الشناوي، أقولها بصراحة، لأنه يسير بشكل جيد لفترة كبيرة جدا، سأكون كاذبا لو قلت شيئا غير ذلك".

وتابع "أبو جبل يسير بشكل جيد ولكن الناس يحبونني لأنني أقول الحق، الأمر يتم قياسه على المدى الطويل، لن يتم تفسير الأمر بشكل آخر".

وأتم "قد أقول أبو جبل لأنه زميلي ويلعب، لكن لن تصدقني الناس فيما سأقوله بعد ذلك".

جنش انضم إلى الزمالك في عام 2011 قادما من الأولمبي، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وكانت آخر مباراة لعبها جنش بقميص الزمالك خلال نصف نهائي كأس مصر ضد طلائع الجيش والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-1.