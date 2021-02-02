مونديال اليد - الطيار: الوصول لرميات الترجيح من أبعد ما يكون أمام الدنمارك.. وهنداوي: ما حدث لم أعشه من قبل

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 11:22

كتب : FilGoal

كريم هنداوي - عصام الطيار - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

لم يتوقع محمد عصام الطيار وكريم هنداوي حارسا منتخب مصر الوصول لرميات الجزاء أمام الدنمارك في بطولة العالم لكرة اليد.

منتخب مصر ودع برميات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 35-35.

الطيار قال عبر قناة أون تايم سبورتس: "الوصول لرميات الترجيح في كرة اليد من أبعد ما يكون وليس مثل كرة القدم، أن تتعادل في المباراة ومن ثم الوقت الإضافي الأول والثاني، الوضع كان دراماتيكيا".

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وأضاف كريم هنداوي "في كرة القدم ممكن أن تسجل وتدافع عن هدفك، وفي اليد لا يمكنك أن تسجل فارق 5 أهداف وتتراجع للدفاع".

وأكمل "السويد خسرت فارق 8 أمام بيلاروسيا وسلوفينيا ومن ثم عادوا وانتهى الأمر بالتعادل".

وأردف "سيناريو ما حدث أمام الدنمارك لم أعشه من قبل، ولم ألعب رميات جزاء من قبل".

وأتم "قبل مباراة سلوفينيا أحمد الأحمر أخبرني أن سلوفينيا ستتعادل معنا، وقبل مباراة الدنمارك سألته هل يمكن أن تنتهي تلك المباراة بالتعادل وهل سنلعب رميات جزاء لكنه رد بصعوبة الأمر".

مونديال اليد انتهى بحفاظ الدنمارك على اللقب للنسخة الثانية تواليا بعد الفوز على السويد في النهائي.

مونديال اليد مصر 2021
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