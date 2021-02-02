الكل يتمنى الجوهرة المغربية.. تقرير: ثلاثي إنجلترا يريد حكيمي

قد يجد نادي إنتر ميلان الإيطالي صعوبة في الحفاظ على ظهيره الهداف أشرف حكيمي الذي يواصل التألق مما جعل فرقا عديدة تطمع في الحصول على خدماته.

أشرف حكيمي النادي : إنتر ميلان

فبعد 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة مع فريق نيراتزوري، الذي انضم له مطلع الموسم الجاري قادما من ريال مدريد، برهن المغربي مجددا على أنه من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن.

ويقول موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين، إن الثلاثي الإنجليزي تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي يريد التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 22 عاما.

وأوضح أن إنتر سيجد صعوبة في الحفاظ على جوهرته، وقد يطلب 40 مليون يورو لبيعه.

40 مليون يورو هو المبلغ الذي دفعه إنتر لريال مدريد في سبتمبر الماضي للحصول على حكيمي.

وتبين أنها صفقة رابحة جدا بعد تألق اللاعب الأسبق لدورتموند.

ويمتد عقد حكيمي مع إنتر إلى 2025.

وشارك اللاعب في 31 مباراة مع أسود الأطلس وسجل هدفين.