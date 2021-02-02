3 أهداف في 3 مباريات.. حارس مرمى هداف الدوري الكولومبي الدرجة الثانية

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 10:47

كتب : إسلام أحمد

نيلسون راموس - بوكا جونيورز دي كالي

3 أهداف هي حصيلة ما سجلها الحارس نيلسون راموس في الدوري الدرجة الثانية الكولومبي، وجميعها من ركلات حرة مباشرة.

نيلسون راموس حارس بوكا جونيورز دي كالي أصبح ثاني حارس في التاريخ يسجل في 3 مباريات متتالية منذ البرازيلي روجيريو سيني حارس ساو باولو البرازيلي الأسطوري.

وأصبح الحارس المخضرم البالغ 39 عاما أول حارس في تاريخ كولومبيا يسجل في 3 مباريات متتالية، معادلا رقم سيني الذي سجل 4 أهداف في 3 مباريات متتالية.

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المخضرم تحدث عن سر تفوقه في تسديد الركلات الثابتة قائلا لـ "راديو كاراكول" المحلي: "استمررت يومين قبل المباراة أسدد 40 كرة من أجل التحسن، عليك بالتدريب، فلا يمكن أن تسجل دون تدريب، التكرار يجعل التنفيذ مثاليا وأحيانا يجعلك تبقى لوقت أطول في المرات".

راموس الذي مثّل 10 أندية في مسيرته الكروية، سبق له وأن سجل بقميص ديبورتيفو باستو في 24 سبتمبر 2008 أول أهدافه.

كما سجل بقميص أمريكا دي كالي هدفا، ومييوناريوس هدفين، وهدفان بقميص فورتاليزا البرازيلي، و4 مع بوكا جونيورز دي كالي.

ويرى راموس "سيني مرجعي، لكن أول حارس أتبعته في التسجيل أوسكار كوردوبا، كان يسدد بشكل رائع، عندما رأيته عبر الشاشات تعلمت لأنني لم أكن أعرف كيف أمسك الكرة".

كورودوبا ارتدى قمصان عدة أندية محلية ولعب بقميص بوكا جونيورز الأرجنتيني وبيشكتاش التركي ومثّل كولومبيا في 73 مباراة دولية بين 1993 و2009.

ولدى راموس مدربان ذهنيان يساعدانه على تحفيز عقله وهذا يقنعه على حد قوله "إنه قادر على التسجيل في كل مرة سيسدد فيها".

الفريق الذي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب لم يسجل سوى 3 أهداف جميعها جاءت عن طريق قائده والذي حصد 4 نقاط للفريق.

في الوقت ذاته سجل سجل سيباستيان فيرا حارس مرمى أتليتكو جونيور هدف فوز الفريق القاتل في الدقيقة 88.

الأوروجوياني المخضرم البالغ 37 كان قد سجل هدفا في كوبا ليبرتادوريس في شباك برشلونة الإكوادوري قائدا فريقه لفوز مهم حينها.

نيلسون راموس نيلسون راموس - بوكا جونيورز دي كالي
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