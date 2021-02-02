محمد رزق لـ في الجول: مكالمة هاتفية حسمت انتقالي لـ سموحة

كشف محمد رزق المنضم حديثا إلى سموحة قادما من طلائع الجيش أن مفاوضات الأول كانت سريعة جدا ووافق على الفور للعمل مجددا مع المدرب أحمد سامي.

محمد رزق النادي : طلائع الجيش سموحة

وقال رزق لـFilGoal.com:"سموحة هاتفني وأكد مسؤولوه أن الفريق يحتاجني، خاصة بعد معرفتهم أنني اقتربت من الانتقال للمقاولون العرب مجانا".

وأضاف "شددوا لي أن المدرب أحمد سامي يريدني، تحدث عني جيدا وقال يريد لاعبا في وسط الملعب يستطيع الحفاظ على الكرة. سامي تعامل معي مسبقا في طلائع الجيش ويعرفني جيدا ويثق بي، مسؤولو النادي سألوا عني أحمد ناجي وهاني العجيزي (مساعدا سامي) أيضا، وتحدثا جيدا".

واستمر "الوقت كان يداهمنا وبعد مكالمة هاتفية لم يكن هناك متسع من الوقت لأسافر إلى الإسكندرية لأجتمع بالإدارة. النادي أرسل مندوبه إلى اتحاد الكرة في اليوم الأخير من القيد وبالفعل وقعت على العقد".

وأردف "سافرت بعدها إلى الإسكندرية واجتمعت بفرج عامر (رئيس سموحة) الذي رحب بي وشدد لي أنه تمنى ضمي بعدما رحلت عن الأهلي (في 2016)، لكن في ذلك الوقت تمسك بي طلائع الجيش".

وأتم لاعب الوسط البالغ عمره 33 عاما "أتمنى إضافة شيء لسموحة، الفريق يضم لاعبين مميزين أتمنى مساعدتهم لدخول المربع الذهبي للدوري".

سموحة هو الفريق السادس في مشوار رزق الذي انتدبه المقاولون العرب في 2012 قادما من الشمس.

بعد ظهوره الطيب مع الذئاب انتدبه الأهلي في 2014 وبعد موسم أعاره الأخير إلى طلائع الجيش لمدة عام.

ثم انتقل نهائيا إلى الجيش في 2016 وفي يناير 2020 حط الرحال إلى أسوان معارا لمدة نصف موسم.

وشارك رزق في 178 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل 14 هدفا وأرسل 28 تمريرة حاسمة.

واللاعب هو ثالث صفقة شتوية للنادي السكندري الذي استعار مصطفى فتحي من الزمالك وتعاقد مجانا مع عرفة السيد لاعب إنبي السابق.

ويحتل سموحة المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 12 نقطة.

ويحل الموج الأزرق ضيفا على الإسماعيلي يوم الثلاثاء في الجولة 11 من الدوري.